Gracze pozywają Ubisoft. Chcą 5 milionów dolarów!

Twierdzą, że Ubisoft kłamał. Chcą milionów odszkodowania

Zwiastun gry "The Crew"

Pozew złożyli Matthew Cassel i Alan Liu w imieniu wszystkich graczy, którzy jak oni zostali oszukani przez Ubisoft. Skarżący twierdzą, że koncern growy okłamał ich, kiedy kupowali gręz ograniczoną licencją na dostęp do gry.W dokumentach sądowych czytamy, żei że od tej chwili gra przestanie funkcjonować. Podkreślają również, że Ubisoft nie dostarczył żadnego rozwiązania, które umożliwiałoby granie offline wSerwery gryzostały wyłączone w ubiegłym roku. Po protestach fanów Ubisoft obiecało, że w przypadku " The Crew 2" i " The Crew Motorfest " opcja offline będzie dostępna. W sprawie pierwszej gry pozostaje jednak nieugięte.Skarżący domagają się procesu przed ławą przysięgłych i liczą, że skoro jest to pozew zbiorowy, to uda im się wywalczyć odszkodowanie sięgające nawet 5 milionów dolarów.