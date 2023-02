Ubisoft zapowiada nowe "The Crew" - "Motorfest" zabierze nas na Hawaje

Prawie 5 lat po premierze drugiej części, Ubisoft zapowiada kolejną część z serii " The Crew ". Tym razem francuska firma zapowiada wejście w nową erę wraz z pojawieniem się na rynku " The Crew Motorfest ". Co jest jednak zaskakujące, gra mimo wejścia w nową erę, będzie dostępna jeszcze w tym roku na konsolach PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S i Xbox One, a także na komputerach PC. Zaskakuje tutaj przede wszystkim fakt, że Ubisoft zdecydował się wydawać tytuł na poprzednią generację, ale z drugiej strony trudno jest zrezygnować z tak dużej bazy klientów.Motorfest to wyjątkowy festiwal, który pozwoli graczom cieszyć się najlepszymi doznaniami z kultury motoryzacyjnej. Umożliwi miłośnikom samochodów spełnienie ich marzeń o pełnej akcji jazdy poprzez serię dostosowanych wyścigów, tematycznych wydarzeń i innych wyzwań. Niezależnie od sposobu jazdy, każdy gracz znajdzie coś dla siebie. The Crew Motorfest " zostało umieszczone na wyspie O'ahu w Hawajach, jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach i tętniących życiem miejsc na Ziemi. To idealne miejsce do zabawy dla graczy, którzy będą mogli bawić się swoimi samochodami, wyścigając się ulicami Honolulu, zjeżdżając po zboczach wulkanu pokrytych popiołem, podróżując przez gęsty deszczowy las, driftując po krętych górskich drogach lub relaksując się na słonecznych plażach. Gracze będą mogli eksplorować całą wyspę samodzielnie lub ze swoją ekipą, za kierownicą setek legendarnych samochodów.