Disney nie zapomniał o aktorskiej wersji "Lilo i Stich". Ma pierwszą gwiazdę!

Z "Kac Vegas" do bajki Disneya. Zach Galifianakis w "Lilo i Stich"

O animacji "Lilo i Stich"

Jak podaje portal The Hollywood Reporter,. Aktor, który znany jest przede wszystkim za sprawą rubasznych komedii z cyklu, wraca tym samy do Disneya. W 2018 roku pojawił się w familijnej produkcji studiaKogo zagra, tego na razie nie ujawniono. Studio wciąż szuka odpowiednich aktorek do ról Lilo i jej starszej siostry.. Od tego czasu studio robiło kilka podejść, z których nic nie wyszło. W przeszłości na reżysera projektu wskazywany był Jon M. Chu (" Bajecznie bogaci Azjaci "). ObecnieScenariusz przygotował nieznany publiczności Chris Kekaniokalani Bright.Całość ma powstać na potrzebyBohaterką oryginału jest, która marzy o poznaniu prawdziwego przyjaciela. Pewnego dnia spotyka Sticha. Lilo nie zdaje sobie sprawy, że wyglądający jak dziwny piesek, który zbiegł na Ziemię ze swej macierzystej, odległej planety. Dzięki niezachwianej wierze Lilo w potęgę miłości i rodziny, Stich, który początkowo traktował dziewczynkę, jako sposób na, odnajdzie coś, czego nigdy wcześniej nie znał. Stich poznaje siłę ohana - hawajskie określenie rodziny - otwiera swe serce i zaczyna rozumieć jak ważne w życiu jest troszczenie się o innych.