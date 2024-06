"Gwiezdne wojny: Akolita" z rekordowym otwarciem roku na Disney+

Disney+ chwali się wynikami oglądalności serialu "Gwiezdne wojny: Akolita"

Zainteresowanie serialembyło tak wielkie, że Disney+ zdecydowało się ogłosićobecności tytułu na platformie. W przeszłości Disney czekał z ogłoszeniem hitu co najmniej pięć dni.W przypadku " Akolity " wynik był jednak tak imponujący, że platforma nie czekała na to, co wydarzy się w kolejnych dniach. Otóż. Wskaźnik ten wyliczany jest poprzez podzielenie łącznego czasu oglądania serialu przez użytkowników platformy przez łączny czas trwania dostępnych odcinków.Disney+ twierdzi, że 4,8 mln oglądalności z jednego dnia jest. Na razie jednak nie sposób tego porównać do wyników wcześniejszych seriali ze świata Star Wars , ponieważ ich oglądalność podawana była z dłuższego okresu. Na przykładuzyskała wynik oglądalności na poziomie 14 milionów, ale w ciągu pięciu pierwszych dni obecności na platformie.W serialu " Gwiezdne wojny: Akolita " poznajemy odległą galaktykę z nowej, niewidzianej dotąd strony. Jego akcja osadzona została w czasach. To czas rozkwituPunktem wyjścia fabuły jest tajemnicze morderstwo. Śledztwo prowadzi szanowany mistrz Jedi. Poszukiwania sprawiają, że staje oko w oko z niebezpieczną przeciwniczką, z którą miał już do czynienia w przeszłości. Poszlaki prowadzą oboje bohaterów do kolejnego odkrycia – mroczne siły są dużo bardziej złowrogie niż się spodziewali.Twórczynią i showrunnerką serialu jest(" Russian Doll "). Jest również reżyserką pierwszych dwóch odcinków, które są już dostępne na Disney+.