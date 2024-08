Gwiazdor "David Makes Man" oskarżony o kradzież i morderstwo

Akili McDowell odpowie za zabicie człowieka?

Akili McDowell – skąd go znamy?

"David Makes Man" – zwiastun

Do aresztowania 21-letniego Akilego McDowella doszło 1 sierpnia. Jak donoszą internetowe źródła, na dziś został wyznaczony termin rozprawy w sprawie kradzieży, a 9 października McDowell ma stawić się w sądzie w związku z zarzutem morderstwa.Zastępca szeryfa hrabstwa East Harris w Teksasie poinformował, że zdarzenie miało miejsce 20 lipca w North Thorntree. Doszło tam do strzelaniny, a postrzelony – jak ustalono w późniejszym czasie – 20-letni Cesar Peralta zginął na miejscu. Sprawcy uciekli. Schwytano ich i aresztowano 11 dni później.Miejscowe biuro szeryfa prosi, by świadkowie posiadający jakiekolwiek informacje na temat tego incydentu, skontaktowali się z wydziałem zabójstw. Dochodzenie jest bowiem wciąż w toku.Akili McDowell wcielił się w serialu "David Makes Man" – dziele autora " Moonlight ", Tarella Alvina McCraneya – w nastoletniego chłopca z Florydy, który robi wszystko, by wyrwać się z tamtejszej beznadziei i biedy.Serial został dobrze przyjęty i w 2021 roku przedłużono go na drugi sezon.