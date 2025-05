Guillermo del Toro pójdzie w ślady Grety Gerwig? Netflix negocjuje z IMAX-em

Nie tylko "Narnia". "Frankenstein" Guillermo del Toro trafi na ekrany IMAX?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że przygotowywaną przez Gretę Gerwig adaptację "Opowieści z Narnii" będzie można zobaczyć na ekranach IMAX (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ). Okazuje się, że streamingowy gigant stara się wprowadzić na nie także inne tytuły – m.in. " Frankensteina " w reżyserii Guillermo del Toro . Informację tę potwierdził Richard Gelfond, prezes firmy IMAX, podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes. Przyznał on, że umowa nie została jeszcze podpisana, a prowadzone negocjacje dotyczą m.in. modelu dystrybucji.Szczegóły fabuły " Frankensteina " są trzymane w tajemnicy. Główną rolę gra Jacob Elordi , któremu partnerują m.in. Christoph Waltz Victor Frankenstein to postać wymyślona przez Mary Shelley . Jako student zafascynował się on tematem życie i śmierci, co z czasem przerodziło się u niego w niezdrową obsesję. Korzystając z nabytej wiedzy, próbuje reanimować ludzkie zwłoki. Wreszcie udało mu się ożywić zszytą z martwych kawałków ciał istotę, za pomocą wyładowania elektrycznego. W kulturze masowej to właśnie jego dzieło – "potwór" – często będzie nazywany Frankensteinem. Guillermo del Toro jest wielkim fanem filmów o potworze Frankensteina z Borisem Karloffem . Od wielu, wielu lat próbował doprowadzić do nakręcenia filmu. Do niedawna najbliżej tego był w 2018 roku, kiedy szykował się do zdjęć dla studia Universal. Wytwórnia uznała jednak projekt za zbyt kosztowny i wyrzuciła go do kosza.Aktualnie filmografię Guillermo del Toro zamyka zrealizowany w technice animacji poklatkowej " Pinokio ". Film został nagrodzony m.in. Oscarem, Złotym Globem oraz szeregiem nagród Annie. Przypominamy zwiastun: