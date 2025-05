TOP 10: na tych słynnych filmach nie poznali się krytycy

Przedmiot kultu kinomanów z całego świata niegdyś był polem do sporów między krytykami. Bowiem zamiast figurą do podziwiania, idolem z koszulek, bohater " Człowieka z blizną Tony Montana reprezentował wszystko co najgorsze w filmie Briana De Palmy . Kontrowersje zaczynały się już od stereotypowego ogrania grupy etnicznej Kubańczyków, którzy według filmu emigrują do USA, aby trudnić się przestępczym fachem. Kolejnym punktem zaczepnym były sceny naprawdę brutalnej przemocy, które w połączeniu z rzekomą gloryfikacją działań postaci zadecydowały o mieszany odbiorze filmu. Reputacja zyskiwana w kolejnych latach zupełnie zmieniła jego status – nie dość, że zmieniła mizerne wyniki w kinach w sukces kasowy na rynku domowym, to uczyniła z "Człowieka" pozycję obowiązkową w gatunku filmów gangsterskich.