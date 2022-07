Harvey Keitel wraca do "Skarbu narodów"! Zobaczcie teaser serialu

O serialu "National Treasure: Edge Of History"

Teaser serialu "National Treasure: Edge Of History"

Kolejna znajoma twarz dołączyła do obsady serialu platformy Disney+ " National Treasure: Edge Of History ". To Harvey Keitel , który powróci do roli Sadusky'ego, którego zagrał w oryginalnym " Skarbie narodów ".Serial to rozwinięcie cyklu " Skarb narodów ", którego gwiazdą był Nicolas Cage . Główną bohaterką serialu jest Jess ( Lisette Alexis ), beneficjenta przeznaczonego dla imigrantów programu DREAM Act, która usiłuje odkryć tajemnice swojej rodziny i wyrusza w podróż życia. W jej trakcie pozna sekrety z przeszłości i spróbuje uratować amerykański skarb. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków.W jednej z ról zobaczymy Catherine Zetę-Jones . Aktorka wcieli się w Billie, miliarderkę, czarnorynkową ekspertkę od antyków i poszukiwaczkę skarbów, która żyje według osobistego kodu. Zaczynała jako pozbawiona grosza sierota i samodzielnie zmieniła się w przebiegłą i stylową bizneswoman. Billie jest przyzwyczajona do dostawania tego, co chce – i chce zdobyć skarb. Tym razem nie chodzi jednak o pieniądze. Keitel nie jest jedyną znaną z filmów osobą, która pojawi się w serialu. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że powróci także Justin Bartha jako Riley Poole.Przy okazji odbywającego się w San Diego Comic-Conu do sieci trafił pierwszy teaser serialu " National Treasure: Edge Of History ". Wy możecie go obejrzeć poniżej: