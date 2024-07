III Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem – Kino, które łączy

PROGRAM:

Przegląd Pod Wspólnym Niebem to nie tylko prezentacja kina z różnych stron świata, ale przede wszystkim okazja do spotkania i dialogu. Centrum Myśli Jana Pawła II po raz kolejny otwiera przestrzeń, w której warszawiacy i migranci będą mogli wspólnie poznawać inne kultury, przełamywać stereotypy i budować porozumienie ponad podziałami. Każdemu seansowi towarzyszyć będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi – twórcami prezentowanych filmów oraz ekspertami, dziennikarzami i podróżnikami. W otwierającą przegląd środę 10 lipca tematykę ukraińską przybliży widzom Łukasz Adamski – ekspert ds. Europy Wschodniej, publicysta.– zapowiada Mateusz Toma, koordynator III Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem. –W programie tegorocznej edycji znalazło się 15 starannie wyselekcjonowanych tytułów: nagradzane na najważniejszych festiwalach fabularne i dokumentalne produkcje, ale też kameralne, krótkie formy filmowe zrealizowane przez młodych twórców . Widzowie będą mieli okazję zobaczyć m.in. poruszające "Kochasz mnie?" z Ukrainy, "Wewnętrzną zimę" z Indii, subtelny portret wietnamskich imigrantów "Wzdłuż brzegu" Akio Fujimoto czy przejmujący dokument "Mara. Białoruski sen" Sashy Kulaka. Nie zabraknie też najnowszych filmów o głębokim społecznym wymiarze, takich jak "Czarny kos, czarna jeżyna" gruzińskiej reżyserki Elene Naveriani, "W żółtym kokonie" Thiena Ana Phama z Wietnamu, czy olśniewający, także wizualnie, indyjski film "Wzmożenie" w reż. Dominica Sangmy.Ostatni wieczór Przeglądu będzie poświęcony filmom z Wajda School, w tym poruszającemu dokumentowi "Raisa" Doroty Migas-Mazur, w którym tytułowa bohaterka, Czeczenka, jest zmuszona uciec ze swojego kraju, by zawalczyć o siebie i swoje dzieci. Z kolei 28 sierpnia zaprezentowane zostaną najciekawsze krótkie formy z Festiwalu Filmów Białoruskich BulbaMovie.Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny.Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do wspólnego odkrywania kina, które łączy i tworzenia przestrzeni bezpiecznego, twórczego dialogu międzykulturowego.MARIUPOL. STO NOCY (2023)reż. Sofiia Melnyk, animacja, 8’, UkrainaKOCHASZ MNIE? (2023)reż. Tonya Noyabrova, fabularny, 90’, UkrainaWEWNĘTRZNA ZIMA (2022)reż. Aamir Bashir, fabularny, 99’, Indie, FrancjaWZDŁUŻ BRZEGU (2020)reż. Akio Fujimoto, fabularny, 88′, Wietnam, JaponiaCZARNY KOS, CZARNA JEŻYNA (2023)reż. Elene Naveriani, fabularny, 110’, Gruzja, SzwajcariaMOJA OZERNA (2022)reż. Karina Będkowska, dokumentalny, 58’, PolskaSKĄD DOKĄD (2023)reż. Maciek Hamela, dokumentalny, 84’, Polska, Francja, UkrainaWZMOŻENIE (2023)reż. Dominic Sangma, fabularny, 127′, Indie, Chiny, Szwajcaria, Katar, NiderlandyW ŻÓŁTYM KOKONIE (2023)reż. Thien An Pham, fabularny, 179’, Wietnam, Singapur, Francja, HiszpaniaFilmy z BULBAMOVIEROZRZUCONE GNIAZDO (2023)reż. Valery Neskaradziany, dokumentalny, 27’, BiałoruśMARA. BIAŁORUSKI SENreż. Sasha Kulak, dokumentalny, 62’, Francja, Wielka BrytaniaOSTATNIA NOCNA ZMIANA (2023)reż. Maksim Shved, | dokument fabularyzowany, 19’, BiałoruśRAISA (2021)reż. Dorota Migas-Mazur, dokumentalny, 21’, PolskaIN LIMBO (2023)reż. Alina Maksimenko, dokumentalny, 71’, PolskaPUŁAPKA (2024)reż. Vitalii Havura, short fabularny, 9’, Polska