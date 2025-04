Co Polacy oglądają na Netfliksie? Oto Top 10 tygodnia

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24-30.03.2025

9 To my Us 2019 2h Horror Jordan Peele Chiny Japonia USA Horror Lupita Nyong'o Winston Duke Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. Adelaide Wilson wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, bohaterka czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi, Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.

8 Tornado: Miasto w pułapce Twister: Caught in the Storm 2025 1h 29m Dokumentalny Alexandra Lacey USA Wielka Brytania Dokumentalny Jest 22 maja 2011 roku – dzień ukończenia szkoły w Joplin w stanie Missouri. Gdy licealiści z rocznika 2011 odbierają dyplomy, ich rodzinne miasto zostaje nawiedzone przez niespotykane tornado o sile EF5. Grupa młodych ludzi, wierząc, że to może być koniec świata, trafia w samo oko cyklonu. Walcząc o przetrwanie, w porywistych wiatrach o prędkości 320 km na godzinę odkrywają siłę swoich charakterów. Doświadczenia tego dnia zmieniają ich życie na zawsze. Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały nakręcone przez mieszkańców Joplin.

7 Trolle Trolls 2016 1h 32m Animacja Familijny Fantasy Mike Mitchell USA Animacja Familijny Fantasy Anna Kendrick Justin Timberlake Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się w niezwykłe fryzury. Magiczna kraina trolli zmieni się na zawsze, gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany dotąd świat.

5 Mała Syberia Pikku Siperia 2025 1h 46m Dramat Komedia Dome Karukoski Finlandia Dramat Komedia Eero Ritala Malla Malmivaara Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje w dawnym muzeum na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że w końcu jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie...

4 Mama oszustka Con Mum 2025 1h 28m True crime Dokumentalny Nick Green Wielka Brytania True crime Dokumentalny Życie pewnego kucharza zostaje wywrócone do góry nogami, gdy afiszująca się ze swoją zamożnością kobieta oznajmia, że jest jego matką. Dokument o nieznanej dotąd sprawie.

3 Trzy objawienia Gyesirok 2025 2h 2m Thriller Sang-ho Yeon Korea Południowa Thriller Jun-yeol Ryu Hyun-been Shin Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.

2 Psi Patrol: Wielki film PAW Patrol: The Mighty Movie 2023 1h 32m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Mckenna Grace Taraji P. Henson W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 24-30.03.2025

6 Mścicielka Totenfrau 2022 - 47m Kryminał Thriller Nicolai Rohde Austria Kryminał Thriller Anna Maria Mühe Yousef 'Joe' Sweid (Sezon 2) Przeszłość Blum w końcu ją dopada. Części ciała Edwina Schönborna, o którym sądzono, że zaginął i został zabity przez Blum, zostają znalezione w trumnie z ekshumowanym ciałem. Blum ponownie trafia na celownik policji, a gdy spędza noc w więzieniu, jej najgorszy koszmar staje się rzeczywistością. Jej córka Nela zostaje porwana! Aby odzyskać Nelę, Blum musi przekazać porywaczom nagranie, którego nawet nie ma. Uciekając przed policją i szukając nagrania, Blum jest gotowa zrobić wszystko, aby uratować życie swojej córki.

