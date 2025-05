"Indiana Jones i Wielki Krąg" – tylko jedna wersja gry wygląda jak film!

Kiedy gra zamienia się w interaktywny film

Ray tracing – światło jak z planu zdjęciowego

Nie masz mocnego komputera? Jest też sposób

Podsumowanie – najpiękniejsza gra o Indianie Jonesie, jaka powstała

I to grze, która – przynajmniej na PC – wygląda tak, że trudno uwierzyć, że wszystko, co widzimy, jest renderowane w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii graficznych od NVIDII , Wielki Krąg na komputerach nie tylko oddaje ducha kina przygodowego, ale wręcz zaciera granicę między grą a filmem.Od pierwszych minut " Wielki Krąg " daje do zrozumienia, że twórcy z MachineGames nie chcieli stworzyć po prostu kolejnej gry akcji. To interaktywna przygoda zrealizowana z filmowym rozmachem, pełna zwrotów akcji, zmieniających się lokacji i dopracowanych detali. Ale to dopiero wersja na PC pokazuje, jak blisko współczesne gry zbliżyły się do estetyki znanej z Hollywood.Oświetlenie zmienia się naturalnie wraz z porą dnia. Cienie nie są już tylko czarnymi plamami, ale miękkimi, realistycznymi formami, które reagują na każdy promień światła. Woda odbija otoczenie z taką precyzją, że przypomina ujęcia z kamery filmowej. A liście drzew nie tylko kołyszą się na wietrze, ale delikatnie przepuszczają światło, kiedy słońce świeci od tyłu. To już nie jest “ładna grafika”. To coś więcej – wizualna opowieść, którą można poczuć.To właśnie dzięki pełnemu ray tracingowi (czyli technologii renderowania światła inspirowanej efektami specjalnymi z filmów) gra wygląda tak, jak wygląda. Światło nie jest w niej tylko efektem – ono naprawdę „działa”. Przenika przez półprzezroczyste materiały, odbija się od powierzchni, załamuje się na krawędziach i oświetla otoczenie dokładnie tak, jak robiłby to reflektor na planie zdjęciowym.Zamiast klasycznego „gamingowego” światła z jednego źródła, Wielki Krąg na PC potrafi oddać blask pochodni odbijający się od ścian katakumb, światło księżyca przenikające przez liście w dżungli, a nawet subtelne refleksy odbijające się w oczach postaci. I właśnie dlatego czujemy, że jesteśmy tam – nie przed ekranem, ale w środku przygody.Nie trzeba znać się na kartach graficznych, żeby to docenićDla laików to może brzmieć jak żargon: DLSS 4, Multi Frame Generation, Ray Reconstruction. Ale w praktyce chodzi po prostu o to, że gra działa płynnie i wygląda zjawiskowo – bez potrzeby posiadania superkomputera. Nawet osoby niezaznajomione z technikaliami zauważą różnicę, bo jest ona odczuwalna od pierwszego momentu: to ta płynność ruchu, to bogactwo detali, to naturalne cienie i światło.Warto przy tym zaznaczyć, że mówimy o technologii dostępnej na kartach takich jak GeForce RTX 5060 Ti – jej aktualna cena to około 2000 zł. To świetna wiadomość, bo oznacza, że wyjątkowa jakość obrazu i komfort grania nie są już zarezerwowane wyłącznie dla entuzjastów z bardzo wysokim budżetem.Wersja na PlayStation 5 – zwłaszcza PS5 Pro – robi naprawdę dobre wrażenie i wyciąga z konsoli maksimum. Ale to pecet, wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX , pokazuje tę grę taką, jaką prawdopodobnie wyobrażali ją sobie twórcy. Jak interaktywny film przygodowy.Co ciekawe, żeby doświadczyć tej jakości, nie trzeba od razu kupować drogiego sprzętu. Gra dostępna jest również przez usługę NVIDIA GeForce NOW. Wystarczy słabszy laptop i dobre łącze internetowe, by streamować grę z chmury – z włączonymi wszystkimi efektami graficznymi i jakością porównywalną z komputerami za kilka tysięcy złotych. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zobaczyć Wielki Krąg w pełnej krasie, bez konieczności inwestycji. Indiana Jones i Wielki Krąg " to gra wyjątkowa nie tylko dlatego, że opowiada nową historię jednej z najbardziej kultowych postaci kina. To również tytuł, który pokazuje, jak daleko zaszły gry w próbie dorównania filmom pod względem wizualnym. Dzięki wsparciu technologii NVIDII, wersja PC oferuje doświadczenie, które jeszcze kilka lat temu wydawałoby się niemożliwe: pełnoprawny interaktywny blockbuster, w którym sami odgrywamy główną rolę.Jeśli więc jesteś fanem Indiany, gier przygodowych, filmów z rozmachem albo po prostu chcesz zobaczyć, jak dziś wygląda graficzny szczyt możliwości – daj tej wersji szansę. Bo choć przygoda Indiany zawsze była ekscytująca, jeszcze nigdy nie wyglądała tak filmowo.Co ważne, dzięki coraz lepszej dostępności kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 50 oraz spadającym cenom, taka jakość i płynność staje się osiągalna dla znacznie szerszego grona graczy – nie tylko tych z najwyższej półki sprzętowej.