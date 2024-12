TOP Gry 2024 – Wybór redakcji Filmwebu

Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że gry przygodowe często mają pretekstową fabułę i nadrabiają jej brak pomysłowymi zagadkami i atrakcyjnym otoczeniem. " Syberia ", " To the Moon " czy " Broken Sword " należą do chlubnych wyjątków, ale prawdą jest, że przeważnie są to bardzo proste opowieści. Tymczasem gra Simogo snuje wielowątkową historię nawiedzonego hotelu, wplatając w nią całą masę mniejszych opowieści i ani razu nie sugerując, które z nich są bajkami, a które prawdziwą historią. Lorelei podchodzi też inaczej do samej koncepcji gry przygodowej. Przede wszystkim, obecne w niej łamigłówki wcale nie są trudne, bo tak naprawdę chodzi raczej o znalezienie odpowiedniego zamka do klucza albo kodu. Przedmioty interaktywne nie są też wyjątkowo sprytnie ukryte. To nie jest poziom przygód Guybrusha Threepwooda. A jednak potrzebowałam osobnego notesu do zapisywania sobie wniosków i dziesiątek kodów, które znalazłam podczas myszkowania po hotelu Letztes Jahr. Dawno żaden tytuł mnie tak intelektualnie nie zaangażował.