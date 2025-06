Oryginalny bicz Indiany Jonesa trafi na sprzedaż

Bicz Indiany Jonesa na sprzedaż – ile kosztuje?

Jak możemy przeczytać na stronie Propstore, w skład zestawu poza samym biczem wchodzą także kabura oraz pas, do której była przymontowana – w sam raz, by zamiast wyłącznie na niego patrzeć, z całym zestawem móc wybrać się w miasto. Wszystkie przedmioty zostały wykonane rzemieślniczą pracą Davida Morgana, który wytwarzał skórzane elementy wyposażenia w trzech częściach głównej trylogii Stevena Spielberga Bicz oraz dodatki mają trafić na aukcję już we wrześniu. Propstore przewiduje, że osiągną one ostateczną wartość w przedziale między 250 a 500 tysięcy dolarów. Cena sporego mieszkania w Warszawie za skórzany bicz usprawiedliwiania jest nie tylko jego ikonicznym charakterem, ale i wyjątkowością samej oferty. Przedmiot przez lata znajdował się w prywatnej kolekcji i po raz pierwszy zostaje wystawiony na sprzedaż. Fani Kina Nowej Przygody poszukujący instrumentu lokowania kapitału mogą już nigdy nie mieć lepszej okazji.Warto wiedzieć, że strona Propstore jest największą internetową platformą do handlu tego typu filmowymi pamiątkami. W tej chwili na stronie wystawione są setki przedmiotów z popularnych amerykańskich (i nie tylko) produkcji – od hełmów szturmowców z " Gwiezdnych wojen ", przez tarcze z " Troi " po maskę ze " Stożkogłowych ". Fanów kina szukających dziwacznych nietypowych przedmiotów inwestycyjnych odsyłamy właśnie w to miejsce.