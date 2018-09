Integracja Ty i Ja: znamy zwycięzców festiwalu

Zakończył się 15. Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja". Po obejrzeniu utworów biorących udział w konkursach na film fabularny, dokumentalny oraz amatorski jury jednogłośnie przyznało Nagrody Główne - Motyle 2018 oraz wyróżnienia.otrzymaływ reżyserii Sylwii Pradelok-Świerc za żarliwość i empatię w rejestracji tworzenia sztuki, która staje się realizacją marzenia wśród osób z niepełnosprawnościami.powędrował do produkcji belgijskiejw reżyserii Petera Ghesquiere'a za wywrócenie do góry nogami" pojęcia normalności, i wskazanie, że integracja nie zna żadnych podziałów.otrzymałow reżyserii Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz za pokazanie, że "gwiazdy na niebie" istnieją - również dla tych, którzy pozornie nie mogą ich zobaczyć...zgarnęła produkcja izraelskaw reżyserii Arieli Alush za zniwelowanie barier pomiędzy postrzeganiem bohatera przez samego siebie a stereotypową percepcją otoczenia.trafił do twórcóww reżyserii Petro Aleksowskiego za wrażliwą, perfekcyjnie zrealizowaną i opowiedzianą historię dramatycznej przeszłości determinującej teraźniejszość oraz wskazanie, że przerwana misja" nadal trwa - w rodzinach bohaterów, oraz w sercach widzów.przyznało swoją nagrodę dla filmuw reżyserii Petera Ghesquiere'a.otrzymał film dokumentalnyw reżyserii Izoldy Czmok-Nowak.