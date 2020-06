Jak będą kręcone sceny miłosne w nowych warunkach sanitarnych?

Redakcji gazety "The Sun" udało się dotrzeć do dokumentu, w którym znalazły się wytyczne dotyczące pracy na planach zdjęciowych w Hollywood w nowych warunkach sanitarnych.Jak można się domyślić, zainteresowanie dziennikarzy tabloidu wzbudziły zwłaszcza zapisy dotyczące kręcenia scen "bliskiego kontaktu" (czytaj: scen miłosnych). Autorzy dokumentu zalecają, by takowe zostały przez filmowców wyrzucone ze scenariusza lub zrealizowane przy pomocy cyfrowych efektów specjalnych."The Sun" opublikowało artykuł niedługo po tym, jak gubernator Kalifornii ogłosił, że 12 czerwca na terenie stanu będą mogły zostać wznowione prace na planach zdjęciowych. Producenci, którzy chcą z powrotem realizować filmy, seriale i programy telewizyjne, muszą zapewnić wszystkim członkom ekipy maseczki ochronne oraz przyłbice. Z kolei aktorzy mają wziąć udział w szkoleniu dotyczącym prawidłowego mycia rąk.Produkcja filmowa w Hollywood została wstrzymana na początku marca na skutek pandemii koronawirusa.