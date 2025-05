Box Office Świat: "Oszukać przeznaczenie" wszędzie hitem. Nowe "Mission: Impossible" już zarabia

Zwiastun filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



W efekciezanotowało nie tylko najlepsze otwarcie w historii serii w Ameryce, ale również na całym świecie. Szacujemy, że tylko w weekend film zgarnął. Ponieważ zaczął zarabiać już w środę, to na koniec tygodnia miał co najmniej 51 mln dolarów na koncie.Globalnie daje to więc 102 miliony dolarów. A to oznacza, że(90,4 mln dolarów). Nieźle, jak na film, który pierwotnie miał zadebiutować od razu na platformie Max.Najlepsze wyniki szóstezanotowało w: Meksyku (5,5 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (5,3 mln), Filipinach (3,4 mln), Indiach (3,3 mln) oraz we Francji (3,0 mln).Na drugim miejscu prawdopodobnie znalazło się widowisko z Tomem Cruise'em . Piszemy "prawdopodobnie", ponieważ w miniony weekend w wielu krajach świata odbywały się pokazy przedpremierowe. W większości wyniki nie zostały podane do publicznej wiadomości. Zostaną uwzględnione w danych z otwarcia w tym tygodniu.Znamy jednak dane z trzech krajów azjatyckich. W Korei Południowejzarobiło 5,5 mln dolarów, co było najlepszym wynikiem weekendu w tym kraju. W Indiach film zgarnął 4,0 mln dolarów (to również dawałoby pierwsze miejsce w lokalnym box offisie). Z kolei w Japonii zarobił 2,2 mln dolarów zdecydowanie przegrywać z lokalnym hitem.W efekcie tylko w tych trzech krajachzarobiło w weekendA tymczasem, czy jako kto woli, zgarnęło w weekend. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wzrosły do 170 milionów dolarów, a globalne do 325,7 mln dolarów.Zapewne po raz ostatni tak wysoko w naszym zestawieniu notowany jest najbardziej kasowy amerykański film roku (póki co). Tym razem zajął czwarte miejsce z wynikiem. Globalne wpływy wynoszą na ten moment 928,6 mln dolarów. Wydaje się więc coraz bardziej prawdopodobne, że filmowi na razie zabraknie siły, by dobić do miliarda.Pierwszą piątkę zamyka najlepiej sprzedający się chiński film ostatnich miesięcy,(The Dumpling Queen). Tym razem biografia kobiety, która założyła jedną z największych firm spożywczych w Hongkongu, zarobiła. W sumie daje jej to 46,8 mln dolarów.