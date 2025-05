Poruszające historie 2024: Najlepsze serialowe dramaty według użytkowników Filmwebu

O

powieść o

dorastający

m

na przedmieściach Brisbane w latach 80.

Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych. Zaginiony ojciec, niemy brat, wychodząca z uzależnienia matka, handlarz heroiną w roli ojczyma i notoryczny przestępca jako opiekun. Eli Bell próbuje tylko podążać za głosem serca

i b

ardzo chce się dowiedzieć, co to znaczy być dobrym człowiekiem.

Catherine Ravenscroft jest odnoszącą sukcesy dziennikarką telewizyjną. W swojej pracy specjalizuje się w demaskowaniu przestępstw wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji. Kiedy pewnego dnia na jej stoliku nocnym pojawia się intrygująca powieść, z przerażeniem uświadamia sobie, że jest kluczową postacią w historii,

która, jak miała nadzieję, została dawno pogrzebana w przeszłości.





trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej.

Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej.

Serial pokazuje, w jaki sposób głęboko podzielone społeczeństwo może nagle popaść w konflikt zbrojny, oraz skalę przemocy obejmującej wszystkich nim dotkniętych wraz z emocjonalnymi i psychologicznymi kosztami przestrzegania kodeksu milczenia.





Akcja serialu "Rywale" rozgrywa się na tle żądnych władzy elit społecznych i zabiera widzów w bezwzględny świat niezależnej telewizji w 1986 roku.

Produkcja o

powiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television.

Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial "Landman" to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. To historia opowiadana z dwóch perspektyw - pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

Serial

przedstawia pełne przeszkód, wzlotów, upadków, radości i smutków życie

Ayrtona

analizując jego charakter i relacje osobiste. Historia zaczyna się od początków kariery wyścigowej trzykrotnego mistrza Formuły 1, czyli od przeprowadzki do Anglii i rywalizacji w zawodach Formuły Ford, i obejmuje okres aż po tragiczny wypadek we włoskiej Imoli podczas Grand Prix San Marino.

Znana zawodniczka MMA dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do "Cudownej przystani" - placówki poleconej przez psycholożkę z poradni.





Akcja serialu rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera (

) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów.

Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán mus

zą

opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.

Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw.

chłopaku