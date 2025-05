Z "Queer" do więziennego filmu twórcy "Babilonu"

Daniel Craig w filmie Damiena Chazelle'a. Nie, to nie projekt z DiCaprio

Zwiastun filmu "Babilon"

Jak donosi Daniel Richtman, Chazelle ostatnio wrócił do projektu, który pierwotnie został ogłoszony w 2024 roku. To niezatytułowany obraz, którego akcja osadzona jest w więzieniu.Richtman twierdzi bowiem, żeotrzymał propozycję zagrania głównej roli. Czy ją przyjął, tego Richtman już nie wie. Craig zagrał ostatnio w filmie " Queer " i odrzucił rolę w widowisku DC "Sgt. Rock". W tym roku na Netliksie zadebiutuje trzecia część cyklu " Na noże " z jego udziałem.O samym projekcie też niewiele wiadomo. Chazelle nie podał nawet jego tytułu. Pierwotnie, kiedy Paramount planował zdjęcia na jesień 2024 roku, miał to być średniobudżetowy dramat z elementami akcji. Chazelle w wywiadach podkreślał, że po słabych wynikachbije się z myślami, co powinno być jego kolejnym filmem. Ma dwa projekty i nie wie, który powinien iść na pierwszy ogień.Ostatnio wydawało się, że pierwszeństwo zyskała biografia kaskadera i daredevila Evela Knievela , której gwiazdą ma być Leonardo DiCaprio . Jeszcze kilka tygodni temu krążyły po sieci plotki, że zdjęcia do niej mają ruszyć w tym roku. Skoro jednak teraz Chazelle szuka odtwórców do swojego drugiego projektu, to być może jemu zamierza teraz poświęcić swój czas.