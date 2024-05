Jake Gyllenhaal powróci jako Dalton w sequelu "Road House"? Amazon podjął decyzję

To już pewne: będzie "Road House 2"

To już pewne: Jake Gyllenhaal powróci jako Dalton w kontynuacji hitu " Road House ". Informację tę ogłosiła Jennifer Salke, szefowa odpowiedzialnego za Amazon MGM Studio, podczas wtorkowej prezentacji dla reklamodawców. Szczegóły dotyczące projektu nie są na razie znane. Nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia, czy poza wcielającym się w główną rolę Jakiem Gyllenhaalem zobaczymy kogoś z pierwszej części ani na kiedy planowana jest premiera. Road House " zadebiutował 8 marca podczas odbywającego się w Austin festiwalu South by Southwest. Niecałe dwa tygodnie później trafił na Prime Video. Według danych platformy w ciągu pierwszych dwóch tygodni obejrzało go ponad 50 milionów widzów na całym świecie. Aktualnie liczba ta ma zbliżać się do 80 milionów. Warto przy tym zaznaczyć, że Amazon nie ujawnił, w jaki sposób określa poziom oglądalności produkcji w swoim serwisie streamingowym.Przypominamy odcinek programu Movie się, w którym omawiamy " Road House ". Jak podobał nam się film Douga Limana ? Czy wcielający się w główną rolę Jake Gyllenhaal sprostał legendzie Patricka Swayzego ? O filmie rozmawiają Jakub Popielecki, Maciek Łuka i Łukasz Muszyński. Road House " jest luźnym remake'm oryginału z 1989 roku. Grany przez Jake'a Gyllenhaala bohater to były zawodnik UFC, który zatrudnia się jako bramkarz w nocnym klubie na Florydzie. Na miejscu odkrywa, że trafił do przybytku przestępczości, korupcji i zbrodni. I będzie musiał zrobić w nim porządek.