James Dean to dopiero początek cyfrowych wskrzeszeń

Firma, która tworzy zerojedynkowy wizerunek Jamesa Deana na potrzeby filmu o wojnie Wietnamie,, dopiero się rozkręca. CMG Worldwide, właściciel praw do wielu wizerunków nieżyjących gwiazd, wszedł w fuzję ze studiem Observe Media. Ich wspólne dziecko, Worldwide XR, szykuje się do kolejnych cyfrowych "wskrzeszeń". Josephine Baker , Malcolm X, Andre The Giant, Lou Gehrig Maya Angelou - firma ma w swoich zasobach wizerunki blisko 400 gwiazd filmu, muzyki, sportu i polityki i jest gotowa z nich skorzystać. "Influencerzy przychodzą i odchodzą, ale legendy nigdy nie umierają" - mówi prezes XR Travis Cloyd.Przypomnijmy: Twitter i Hollywood oszalały po ogłoszeniu informacji, że Dean powróci zza grobu na ekran w wersji CGI. W obronie kontrowersyjnej produkcji stanął reżyser Anton Erst w wywiadzie z Hollywood Reporter. Powołując się na przykłady Petera Cushinga Carrie Fisher oraz innych aktorów, przekonywał:Dodał też, że razem ze swoją ekipą zamierzająPrawnik rodziny Deana, Mark Roesler, który zajmuje się też spuścizną legendarnego aktora, również odniósł się do sytuacji:A Wy co sądzicie o tym pomyśle? Spełniły się czarne wizje rodem z prozy Lema i Dicka? A może to naturalna kolej rozwoju kina i sztuk audiowizualnych?