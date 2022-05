James Franco nie został skasowany. Zagra w filmie "Mace"

Co wiemy o filmie "Mace"?

O co oskarżany był James Franco

Zwiastun filmu "Zeroville", który James Franco wyreżyserował

Jeśli myśleliście, że oskarżenia o molestowanie seksualne pogrzebią szanse Jamesa Franco na kolejne role filmowe, to byliście w błędzie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że został gwiazdą thrillera sensacyjnego "Mace".Mace to imię bohatera, w którego wcieli się Franco . Jest on policjantem z długim stażem, skorumpowanym i niebezpiecznie niezrównoważonym. Drugim bohaterem będzie młody policjant Virgil Woods. To idealista, który wierzy, że może naprawić od środka system umożliwiający funkcjonowanie w szeregach policji osobom takim jak Mace. Będąc świadkiem rasowych niesprawiedliwości na ulicach Ameryki, Woods nie daje się złamać i postawi swoje zasady przeciwko amoralnemu Mace'owi, który właśnie jest o krok od zniszczenia miasta wywołując wojnę gangów.Za kamerą stanie Jon Amiel , który w ostatnim czasie pracował głównie przy serialach. Ma na swoim koncie odcinki do " The Walking Dead " czy " Carnival Row ". Autorem scenariusza jest David Chisholm. James Franco został pozwany razem ze swoimi partnerami biznesowymi Vince'em Jolivette'em i Jayem Davisem, z którymi założył firmę produkcyjną RabbitBandini oraz szkołę aktorską Studio 4. Gwiazdor oskarżany był o liczne przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji ze względu na płeć i inne przewinienia wobec setek studentów korzystających z zamkniętej już szkoły.Jak mogliśmy przeczytać w pozwie, Franco obiecywał studentkom nie tylko praktycznie szkolenia z aktorstwa, ale również udział w jego projektach filmowych. W zamian oczekiwał czeku na 300 dolarów miesięcznie od osoby, a także zgodę na "przekraczanie granic". Pod tym eufemistycznym terminem kryło się zmuszanie studentek do rozbierania się przed Franco , a nawet oddawania się czynnościom seksualnym rzekomo na potrzeby prób kamerowych, w których jednak zawsze jakimś cudem aktywnie uczestniczył gwiazdor. Nagrany materiał wideo nie był kasowany, lecz zachowywany przez Franco , który miał wyjaśniać, że osobiście "oceni" postępy uczestniczek kursów. Kiedy jednak przychodziło do angażowania osób do rzeczywistych projektów aktora, oferty otrzymywały głównie osoby spoza szkoły lub też te z najładniejszych studentek, które zgodziły się na najbardziej ekstremalne żądania oskarżonych.W 2021 roku w wyniku ugody pozwy zbiorowe zostały wycofane. Co dostały skarżące osoby w zamian, tego nie ujawniono.