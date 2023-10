James Franco wraca i ma się dobrze. Zobacz zwiastun "Karantiny", jego nowego serialu

Co wiemy o serialu "Karantina"? Zobacz zwiastun

Nowe projekty Jamesa Franco

Scenariusz " Karantiny " został zainspirowany niemieckim serialem " Tempel ". James Franco wciela się w żyjącego w Bejrucie Amerykanina, właściciela Miami Rainbow Club. W rzeczywistości bohater jest agentem FBI, który działa incognito. Zobaczcie zwiastun:Głównym bohaterem serialu jest Dahab (Yaqoub Al Farhan), który po wyjściu z więzienia obiecuje żonie i nastoletniej córce, że raz na zawsze zerwał z kryminalną przeszłością. Podejmuje się pracy jako opiekun opiekun osób starszych. Niestety rodzina znajduje się na celowniku gangsterów, którzy chcą zmusić ich do opuszczenia domu, by dokonać gentryfikacji ich dzielnicy. Niszczą oni należące do córki Dahaba skrzypce. Kiedy bohater próbuje zebrać pieniądze na nowy instrument, jego życie wywraca się do góry nogami.W pozostałych rolach m.in. Reham Alkassar Karantina " to jeden z nowych projektów Jamesa Franco . Aktor, którego filmografię zamyka na razie prezentowany w USA w ograniczonej dystrybucji dramat "The Long Home", wraca do pracy po przymusowej przerwie będącej wynikiem skandalu obyczajowego. Przeczytaj: James Franco wykorzystywał seksualnie studentki? Jest ugoda . Na etapie postprodukcji jest dramat biograficzny "Castro's Daughter". Inne zbliżające się tytuły z jego udziałem to "The Price of Money: A Largo Winch Adventure" i thriller "Kill the Czar ".