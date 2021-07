Ile zapłaci oskarżony o molestowanie James Franco?

Jak informowaliśmy przed pięcioma miesiącami, Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal wycofały z sądu pozew zbiorowy przeciwko Jamesowi Franco . Był to efekt ugody zawartej pomiędzy stronami w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne. Wczoraj poznaliśmy dokładną kwotę ugody - to 2,23 miliona dolarów.Ponieważ Franco nie przyznaje się do winy, jego adwokat uczynł z dokumentu symbol otwierania się klienta na systemowe i pozasystemowe problemy związane z dyskryminacją kobiet w Hollywood. I to właśnie z tego powodu powódki mogą liczyć na 894 tysiące dolarów za poniesione straty w związku z domniemanym molestowaniem seksualnym, zaś pozostała kwota zostanie rozdzielona w cywilnych procesach o oszustwo.Przypomnijmy, że w 2019 roku Franco został pozwany razem ze swoimi partnerami biznesowymi Vince'em Jolivette'em i Jayem Davisem, z którymi założył firmę produkcyjną RabbitBandini oraz szkołę aktorską Studio 4. Gwiazdor oskarżany jest o liczne przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji ze względu na płeć i inne przewinienia wobec setek studentów korzystających z zamkniętej już szkoły.Jak mogliśmy przeczytać w pozwie, Franco obiecywał studentkom nie tylko praktycznie szkolenia z aktorstwa, ale również udział w jego projektach filmowych. W zamian oczekiwał czeku na 300 dolarów miesięcznie od osoby, a także zgodę na "przekraczanie granic". Pod tym eufemistycznym terminem kryło się zmuszanie studentek do rozbierania się przed Franco , a nawet oddawania się czynnościom seksualnym rzekomo na potrzeby prób kamerowych, w których jednak zawsze jakimś cudem aktywnie uczestniczył gwiazdor. Nagrany materiał wideo nie był kasowany, lecz zachowywany przez Franco , który miał wyjaśniać, że osobiście "oceni" postępy uczestniczek kursów. Kiedy jednak przychodziło do angażowania osób do rzeczywistych projektów aktora, oferty otrzymywały głównie osoby spoza szkoły lub też te z najładniejszych studentek, które zgodziły się na najbardziej ekstremalne żądania oskarżonych.