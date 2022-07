Oskarżany o molestowanie James Franco w filmie z Tomem Hollanderem

O filmie "Me, You"

Po problemach z oskarżeniami o molestowanie seksualne James Franco na dobre wraca do aktorstwa. Właśnie poinformowano o jego angażu do filmu "Me, You".Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. na włoskiej wyspie Ischia. To tam spędza lato 16-letni Marco. Jego towarzyszem jest twardy rybak Nicola, były żołnierz amerykański, który dzieli się z chłopakiem opowieściami o morzu i wojnie.Pewnego dnia Marco poznaje 20-letnią Caię, która przeżyła obóz koncentracyjny. Kiedy usłyszał jej historię, postanowił się zemścić. Wierzy, że kiedy podpali willę, w której zatrzymali się grubiańscy niemieccy turyści, zyska przychylność dziewczyny.Franco wcieli się w rolę rybaka. W obsadzie jest też Tom Hollander jako ojciec głównego bohatera i Daisy Jacob jako Caia. Za kamerą stanie Bille August , a scenariusz przygotował Greg Latter Zdjęcia rozpoczną się we wrześniu. James Franco został pozwany razem ze swoimi partnerami biznesowymi Vince'em Jolivette'em i Jayem Davisem, z którymi założył firmę produkcyjną RabbitBandini oraz szkołę aktorską Studio 4. Gwiazdor oskarżany był o liczne przypadki molestowania seksualnego, dyskryminacji ze względu na płeć i inne przewinienia wobec setek studentów korzystających z zamkniętej już szkoły.Jak mogliśmy przeczytać w pozwie, Franco obiecywał studentkom nie tylko praktycznie szkolenia z aktorstwa, ale również udział w jego projektach filmowych. W zamian oczekiwał czeku na 300 dolarów miesięcznie od osoby, a także zgodę na "przekraczanie granic". Pod tym eufemistycznym terminem kryło się zmuszanie studentek do rozbierania się przed Franco , a nawet oddawania się czynnościom seksualnym rzekomo na potrzeby prób kamerowych, w których jednak zawsze jakimś cudem aktywnie uczestniczył gwiazdor. Nagrany materiał wideo nie był kasowany, lecz zachowywany przez Franco , który miał wyjaśniać, że osobiście "oceni" postępy uczestniczek kursów. Kiedy jednak przychodziło do angażowania osób do rzeczywistych projektów aktora, oferty otrzymywały głównie osoby spoza szkoły lub też te z najładniejszych studentek, które zgodziły się na najbardziej ekstremalne żądania oskarżonych.W 2021 roku w wyniku ugody pozwy zbiorowe zostały wycofane. Co dostały skarżące osoby w zamian, tego nie ujawniono.