Jared Leto nie zagra Jokera, ale może zagra Jokera

Garść kolejnych plotek z kinowego uniwersum DC, tymczasem dotyczących postaci Jokera i przyszłości grającego go Jareda Leto Swego czasu w planach Warner Bros. był film o przygodach Jokera i Harley Quinn. Zamiast niego czeka nas jednak, w którym jedną z głównych postaci będzie grana przez Margot Robbie Harley Quinn. Co to oznacza dla Leto-Jokera?Trudno powiedzieć, ale podobno (z akcentem na "podobno") filmnie został oficjalnie skasowany, a jedynie utknął na etapie rozwijania projektu (podobnie jak piętnaście innych filmów DC). Tak więc teoretycznie wciąż istnieje szansa na jego realizację. I jeśli faktycznie powstanie, to prawdopodobnie zobaczymy w nim Leto-Jokera.Co ciekawe, Joker pojawi się epizodycznie w, czego dowodzą zdjęcia z planu , jakie publikowaliśmy w marcu. Właśnie potwierdzono jednak to, co wynikało z fotografii: to nie Leto gra tu Jokera. Postać ma pojawić się jedynie na moment, możliwe, że nawet nie zobaczymy jej twarzy. Leto chwilowo zajęty jest pracą nad, gdzie wciela się w inną komiksową postać. Chcielibyście, żeby wrócił do roli Jokera?