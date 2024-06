Jared Leto jako dżentelmen włamywacz. Zagra w filmie inspirowanym prawdziwą historią

Kim jest Lawrence Gray?

Ostatnie role Jareda Leto. Zobacz zwiastun serialu "WeCrashed: Upadek start-upu"

Lawrence Gray to emerytowany doktor politologii, który wykładał na John Cabot University – prywatnej amerykańskiej uczelni zlokalizowanej we Włoszech. Miał on wykorzystać swe nienaganne maniery i znajomości wśród elit, by ukraść biżuterię i dzieła sztuki o wartości przekraczającej milion dolarów.Gray rozpoczął działalność przestępczą w 2004 roku, kiedy to poznał Jacqueline Quillen – właścicielkę sieci winiarni i spadkobierczynię dwóch zamożnych rodzin ze Wschodniego Wybrzeża. Wszedł z nią w romantyczną relację i wykorzystał swoją pozycję, by zbliżyć się do jej zamożnych przyjaciół. W 2020 roku Parker, syn Jacqueline, oskarżył go szereg kradzieży. Grey twierdził, że są to pomówienia wynikające z niechęci, jaką darzyła go rodzina zmarłej w tym samym roku kobiety.Choć wydarzenia te rozegrały się w Waszyngtonie, twórcy filmu postanowili przenieść akcję do Londynu. Ofiarą granego przez Jareda Leto dr. Graya padną członkowie arystokratycznych rodów i dyplomaci. Film nie ma na razie tytułu. Andy Bellin napisał scenariusz na podstawie artykułu "The Talented Dr. Gray" autorstwa Steve'a Krofta i Howarda L. Rosenberga, który został opublikowany w 2022 roku w magazynie "Air Mail". Jareda Leto mogliśmy ostatnio zobaczyć w " Domu Gucci ", " Morbiusie " i zrealizowanym dla Apple TV+ miniserialu " WeCrashed: Upadek start-upu " (zwiastun poniżej), w którym partnerował Anne Hathaway . Aktualnie jego filmografię zamyka " Nawiedzony dwór ". Na etapie postprodukcji jest widowisko " Tron: Ares ". Aktor przygotowuje się też do występu w horrorze Darrena Aronofsky'ego Adrift ".