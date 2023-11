Jeremy Irons w nowej serialowej wersji "Hrabiego Monte Cristo". Gwiazdą Sam Claflin

Kogo zagra Jeremy Irons w serialu "Hrabia Monte Cristo"?

Co wiemy o nowej ekranizacji "Hrabiego Monte Christo"?

Teaser serialu "Zorro" studia Mediawan

Dwa poprzednie to " Dom dusz " (1993) i " Nocny pociąg do Lizbony " (2013).Odgrywa on kluczową rolę w jego życiu, stając się jego nauczycielem i opowiadając o skarbie, który pomoże mu sfinansować zemstę.Zdjęcia już trwają we Włoszech, Francji i na Malcie. Serial ma się składać z ośmiu odcinków.Oprócz Sama Claflina w obsadzie są również: Ana Girardot Bohaterem rozgrywającej się w XIX-wiecznej Francji historii jest- młody marynarz, który został zdradzony i niesłusznie skazany na więzienie. Jego towarzysz z celi wskazuje mu miejsce ukrycia wielkiego skarbu. Po latach Dantes ucieka, odnajduje skarb, a potem jako hrabia Monte Christo wraca do Paryża. Tam mści się na ludziach, którzy odebrali mu wolność i miłość.Twórcy zapowiadają, że, jak choćby Haydée, która nie będzie zahukaną dziewojką, lecz odważną, wierzącą w swoje możliwości młodą kobietą.