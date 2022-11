Jerzy Skolimowski otrzyma Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas jubileuszowej, trzydziestej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE wybitny polski reżyser Jerzy Skolimowski odbierze z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za osiągnięcia życia. Wyróżnienie wręczone zostanie tuż przed specjalnym pokazem najnowszej produkcji reżysera – filmu " IO ", który jest polskim kandydatem do Oscara®. Jerzy Skolimowski to postać nietuzinkowa, swą filmową karierę rozpoczynał jako scenarzysta filmów Niewinni czarodzieje i Nóż w wodzie. Realizował się także jako aktor, reżyser, poeta i malarz. Jego filmy nagradzane były na najważniejszych imprezach filmowych na całym świecie m.in. w Cannes, Wenecji i Berlinie. Przez lata rozwijał się artystycznie poza granicami naszego kraju zyskując renomę twórcy niezwykle oryginalnego i wszechstronnego. We wtorek 15 listopada pojawi się w Toruniu jako gość specjalny Festiwalu EnergaCAMERIMAGE , by odebrać nagrodę i zaprezentować swój najnowszy film. " IO " to zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświadczenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata.Film Jerzego Skolimowskiego stał się sensacją festiwalu w Cannes gdzie zdobył Nagrodę Jury na 75. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina. Nie dziwi więc, że pod koniec sierpnia Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że " IO " będzie polskim kandydatem do Oscara®. W trakcie EnergaCAMERIMAGE 2022 film zostanie zaprezentowany podczas pokazu specjalnego, na który zaproszeni zostaną wszyscy członkowie amerykańskiej Akademii Filmowej biorący udział w Festiwalu. Wydarzenie poprzedzi niezwykła uroczystość. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki w uznaniu zasług i bogatego dorobku legendarnego reżysera wręczy mu Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za osiągnięcia życia. Jerzy Skolimowski otrzyma także nagrodę finansową, którą w całości postanowił przeznaczyć na promocję filmu " IO " by zwiększyć jego szanse na zdobycie nominacji do Oscara®. Po projekcji filmu odbędzie się konferencja prasowa z twórcami filmu.