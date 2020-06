Jest nowy pomysł na "Obcego 5"?

Czy wraca szansa na piątą część " Obcego "? Pojawił się nowy pomysł na powrót Sigourney Weaver do roli Ellen Ripley. Pytanie tylko, czy aktorka będzie zainteresowana.Co ciekawe, to ona sama ujawniła tę informację. Podczas niedawnego wywiadu aktorka zdradziła, że związany z serią producent Walter Hill ma 50-stronicowy treatment nowego filmu i pokazał jej go półtora roku temu. Weaver ma jednak wątpliwości związane z ponownym wcieleniem się w ikoniczną postać., powiedziała aktorka.Sam Scott przyznał ostatnio, że wciąż ma nadzieję nakręcić kontynuację " Obcego: Przymierze " i rozwijać dalej serię. Akcja jego filmów rozgrywa się jednak przed wydarzeniami z filmu " Obcy - 8. pasażer Nostromo ". Teoretycznie wciąż jest więc miejsce na kolejny film o przygodach Ellen Ripley.Inna sprawa, że to właśnie powrót Scotta do serii ukrócił plany realizacji "Obcego 5", którego miał wyreżyserować Neill Blomkamp Niestety, Weaver nie ujawniła szczegółów treatmentu Hilla