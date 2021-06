Christoph Waltz i Willem Dafoe zagrają w westernie

Po występie w filmie " Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun Willem Dafoe znów pojawią się na planie tego samego projektu. Tym razem będzie to western "Dead For A Dollar".Za kamerą stanie Walter Hill . Będzie to jego pierwszy projekt reżyserski od pięciu lat i filmu " Mścicielka ".Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1897 roku w Terytorium Nowego Meksyku. Max Borlund ( Waltz ), słynny łowca nagród, zostanie zatrudniony do sprowadzenia z powrotem Rachel Price, mającej progresywne poglądy żony Nathana Price'a, wpływowego biznesmena z Santa Fe. Max jest przekonany, że kobieta została porwana przez czarnoskórego dezertera z amerykańskiej armii Elijah Jonesa, który przetrzymuje ją dla okupu w Meksyku.Kiedy Max przekracza granicę, natrafia na swojego zaciekłego wroga, Joe Cribbensa ( Dafoe ), profesjonalnego hazardzistę, czasem wyjętego spod prawa, którego Max przed laty wsadził do więzienia. W końcu Max odnajduje Rachel i odkrywa, że kobieta uciekła od despotycznego męża, a Elijah jest jej kochankiem. Max stoi teraz przed dylematem: sprowadzić żonę do męża, który go wynajął, a może stanąć po stronie Rachel, co skończy się walką z gangiem rewolwerowców i jego rywalem Joe Cribbensem.