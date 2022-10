Jesteście fanami "The Office" i "Dobrego miejsca"? Ta książka jest dla Was

Schur nie brzmi jak nudnawy profesor, tylko jak lekko szalony gawędziarz z baru, zabawny i naprawdę podekscytowany, że może dzielić się swoją pasją z każdym, kto chce posłuchać. Jeden z najlepszych na rynku przewodników po etyce.

"The Wall Street Journal"



Napisane z głębi serca i prześmieszne, inteligentne i zajmujące wprowadzenie do filozofii od najbardziej praktycznej strony. Podobnie jak jego serial Dobre miejsce, książka Schura jest dowcipna i skłania do refleksji.

"Kirkus Reviews"



W tej książce jest to, z czego znamy Schura najlepiej – cała filozofia, którą zawarł w serialu "Dobre miejsce", opierająca się na tym, by zawsze postępować właściwie, mając na względzie to, co dobrego możemy uczynić dla innych. W czasach, gdy wielu najwyraźniej pragnie uczynić świat gorszym, miło się patrzy na ludzi, którzy po prostu chcą, żeby wszytko było dobrze. Jeśli spojrzymy na całą wiedzę, jaką posiadł w zakresie znajomości historii etyki, przekonamy się, że Schur wie, co jest właściwe, a co nie.

"Medium Magazine"



W żadnym telewizyjnym show nie znajdziemy rozwiązania problemów, jakie nękają nasz świat. Ale serial “Dobre miejsce" jest bliski wskazania nam właściwej drogi. Może i świat zmierza ku upadkowi, ale serial "Dobre miejsce" jest dowodem, że zostało nam jeszcze nieco dobra na Ziemi.

USA Today



Genialna!

Ted Danson



Błyskotliwa i niesamowicie zabawna!

Mindy Kaling



Lektura tej książki znacznie zwiększy wasze szanse na to, że skończycie jednak w… dobrym miejscu.

Kristen Bell



Napisana z dużą dozą życzliwości, skłaniająca do przemyśleń, przezabawna!

Steve Carell



Niezły ubaw z tym stawaniem się lepszą osobą – chyba się skuszę!

Amy Poehler

Media o książce:"The Wall Street Journal""Kirkus Reviews""Medium Magazine"USA Today

To dowcipna i inspirująca lektura o naszych codziennych dylematach moralnych.Dowiecie się z niej m.in. czy powiedzieć przyjaciółce, że jej bluzka jest brzydka? – albo czemu nie powinniśmy jeść pizzy hawajskiej!To lekka, zabawna i zarazem jak najbardziej poważna książka o etyce – bez pretensji i nudziarstwa!Zawiera charakterystyczny dla Schura humor, znany z amerykańskiego THE OFFICE, ale i mnóstwo anegdotek, które nie raz potrafią zaskoczyć...Bo czy nie każdy z nas stał przed dylematem: czy odstawić wózek sklepowy na miejsce?No właśnie! Tę i inne odpowiedzi znajdziecie w książce "JAK BYĆ LEPSZYM CZŁOWIEKIEM"!"JAK BYĆ LEPSZYM CZŁOWIEKIEM" jest dla filozofii moralności tym, co "KRÓTKA HISTORIA CZASU" dla astrofizyki – z tym, że zawiera znacznie większą dozę humoru. Michael Schur , absolwent Uniwersytetu Harvarda, twórca nagradzanych seriali telewizyjnych, producent i pisarz. Autor cenionych przez krytyków produkcji " The Good Place ", " The Office ", " Parks and Recreation " i " Brooklyn Nine-Nine ".