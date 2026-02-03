Josh D'Amaro nowym dyrektorem generalnym The Walt Disney Company

Getty Images © NurPhoto

Kim jest Josh D'Amaro?

Nowy szef Disneya nie jest postacią anonimową dla pracowników korporacji, a jego historia awansu w po szczeblach firmy jest żywcem wyrwana z wizji amerykańskiego snu., kiedy to rozpoczął swoją zawodową przygodę od pracy w Disneylandzie. Przez niemal 30 ostatnich lat piął się na coraz to wyższe stanowiska:W 2020 roku został awansowany na szefa działu parków tematycznych i produktów konsumenckich firmy. Jego dotychczasowe stanowisko obejmowało nadzór nad wszystkimi parkami rozrywki oraz rejsami Disneya, a także produktami konsumenckimi Disneya oraz działem Walt Disney Imagineering.W walce o stanowisko dyrektora generalnego spółki najmocniejszą kontrkandydatką D'Amaro wydawała się Dana Walden. Jego rywalka nie została jednak pominięta – rada nadzorcza wybrała ją na stanowisko prezeski oraz dyrektorki kreatywnej Disneya. Tak samo jak D'Amaro, Walden obejmie swoją funkcję 18 marca.– powiedział Bob Iger, dotychczasowy dyrektor generalny Disneya.Nominacja Josha D'Amaro na to stanowisko dyrektora generalnego ma nadzieję zakończyć długotrwały proces sukcesyjny w strukturach firmy. Przypomnijmy, że Bob Iger piastował funkcję prezesa Disneya od 2000 roku, a dyrektora generalnego firmy od 2005 roku. Jego rządy przyniosły spółce pasmo finansowych sukcesów, a także zakup Pixara w 2006 roku, Marvela w 2009 roku, LucasFilm w 2012 roku oraz 21st Century Fox w 2019 roku.Iger kilkukrotnie żegnał się z posadą, ale zawsze przedłużał kontrakt, ponieważ nie udawało mu się znaleźć odpowiedniego następcy. Decyzja o wyznaczeniu na nowego dyrektora generalnego Bob Chapeka w 2020 roku była przez wielu przyjęta sceptycznie. Z tego też powodu jeszcze przez rok Iger pozostał w firmie piastując stanowisko Executive Chairman.Rządy Chapeka to jednak czas chaosu w Disneyu. Nie pomogła mu też pandemia COVID-19, która uderzyła przede wszystkim w parki rozrywki. Dlatego też w listopadzie 2022 roku Chapek został zwolniony, a jego miejsce zajął ponownie Bob Iger.Teraz zarówno rada nadzorcza, jak i sam Bob Iger muszą mieć nadzieję, że wybór D'Amaro okaże się słuszny. Dotychczasowy szef firmy zostanie w jej strukturach do końca 2026 roku. Iger będzie wspierał proces adaptacyjny swojego następcy w roli starszego doradcy oraz członka rady nadzorczej Disneya do czasu, gdy wraz z końcem roku przejdzie na wyczekiwaną emeryturę.