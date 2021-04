K-animation - pierwszy w Polsce festiwal koreańskich animacji

Niesamowita warstwa wizualna, głęboki wydźwięk społeczny i wielka wyobraźnia. Znakomite kino: filmy z Cannes, tytuły nagradzane na całym świecie, znane nazwiska. Pierwszy w Polsce przegląd koreańskiej animacji odbędzie się w kwietniu na platformie MOJEeKINO.pl. Jesteście gotowi na K-animation?

Od animacji do "Zombie express"

"Parasite" + k-pop = K-animation

K-animation, czyli pierwszy przegląd animacji koreańskiej

Rzesze fanów, bilety wyprzedane na pniu - to nie tylko świat popularnego od kilku lat na całym świecie k-popu. Oto nadchodzi K-animation : wyjątkowe filmy animowane z Korei Południowej. Dyrektorka organizującego przegląd Centrum Kultury Koreańskiej , Eunyoung Kang, podkreśla: "Od ponad dekady na nowe animacje czeka w Korei i na świecie wierna publiczność. Nic w tym dziwnego, ich twórcy i twórczynie to nazwiska z najwyższej półki. W ramach K-animation pokażemy polskiej publiczności najlepsze koreańskie animacje pełno- i krótkometrażowe". Przegląd otworzy " Król świń " w reżyserii słynnego Yeonga Sang-ho Yeong Sang-ho to jedno z najważniejszych nazwisk współczesnej kinematografii koreańskiej – autor nie tylko wyrazistych pełnometrażowych animacji, ale i entuzjastycznie przyjętych na całym świecie fabularnych hitów kina grozy. Jego " Zombie express " zgromadził przed ekranami miliony widzów, powodzeniem cieszyła się też druga część hitu - " Półwysep ". Reżyser zadebiutował pokazywanym w Cannes i Karlowych Warach " Królem świń ", który z miejsca stał się sensacją i początkiem imponującej kariery Yeonga Sang-ho . Opowieść o dwóch szkolnych kolegach i jednej rozmowie telefonicznej, która przywołuje dramatyczne wydarzenia z przeszłości to fascynująca historia z życia współczesnego koreańskiego społeczeństwa. Kino szorstkie i bezkompromisowe, chwilami brutalne, rysowane brudną kreską. Gdzie zaprowadzi bohaterów - i widzów - próba znalezienia odpowiedzi na parę bolesnych pytań? Przekonać się będzie można już 23 kwietnia na MOJEeKINO.pl. Król świń " to jeden z pięciu filmów pełnometrażowych, które zaprezentowane zostaną w głównej sekcji: "Autorzy K-animation". Tak pozostałe tytuły zapowiada odpowiedzialna za program przeglądu Joanna Łapińska: "Widzowie zobaczą także wyrazistą " Najdroższą ", odkrywającą mroczne sekrety mieszkańców koreańskiej prowincji, słodko-gorzki portret dysfunkcyjnej rodziny pokazany w "Moich psach, JinJin i Akidzie", zaskakujący dynamiczną kreską oraz ostrym, cynicznym spojrzeniem "Będę mieszkać na półwyspie" i - wreszcie - chwytającą za serce historię opuszczonych psów szukających dla siebie lepszego świata - " Underdog ". W tym ostatnim w jedną z ról wcielił się zresztą Do Kyung-soo z k-popowego zespołu EXO, w filmie słychać też Park So-dam , znaną widzom z roli córki z przeboju " Parasite ".23-25 kwietnia 2021 na MOJEeKINO.plbilety: od 16 kwietnia na mojeekino.pl (10 zł za seans)