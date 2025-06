Kate Beckinsale nie jest "Niezniszczalna". Aktorka pozywa studio

Kate Beckinsale w filmie "Niezniszczalna"

Kate Beckinsale pozywa studio. Do jakich nieprawidłowości doszło na planie "Niezniszczalnej"?

Kate Beckinsale w filmie "Niezniszczalna". Zobacz zwiastun

W pozwie zwrócono uwagę na szereg nieprawidłowości, do jakich miało dojść na planie " Niezniszczalnej ". Beckinsale twierdzi, że w trakcie pracy nad jedną ze scen akcji doznała poważnego urazu lewej łękotki. Popis kaskaderski powinna wykonać za nią dublerka – nie była ona jednak dysponowana ze względu na złamaną kostkę. Kontuzja wyłączyła aktorkę z pracy na kilka miesięcy. Gdy wróciła na plan, producenci mieli zignorować zalecenia lekarzy i zmusili ją do nagrania kolejnych niebezpiecznych scen akcji.Co więcej, mimo że w kontrakcie Beckinsale był zapis ograniczający jej dzień pracy do 12 godzin, zdjęcia zajmowały po 15 godzin dziennie, co narażało aktorkę na problemy zdrowotne związane z przemęczeniem. Producenci mieli też ignorować jej sprzeciwy i zmuszać ją do wielokrotnego wykonywania niebezpiecznych popisów kaskaderskich – jak w kręconej w grudniu 2022 roku scenie, w której inny aktor rzuca jej ciałem o ścianę.Prawnicy Beckinsale pracują nad sprawą od grudnia. Wtedy to powstała wstępna wersja pozwu, w której nie ujawniono nazwiska powódki ani nie wskazano oskarżonego. Po uzupełnieniu o dodatkowe informacje sprawa trafiła na wokandę w maju.W " Niezniszczalnej Kate Beckinsale wcieliła się w agentkę CIA. Gdy terroryści porywają jej męża, żądając w zamian tajnych informacji, jest zmuszona działać poza prawem. Zobaczcie zwiastun: