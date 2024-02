Kevin Spacey zapłaci producentom "House of Cards" za to, że go zwolnili

Groziło mu bankructwo. Kevin Spacey poszedł na ugodę

Getty Images © Franco Origlia



Zwiastun serialu "House of Cards"

Milion dolarów to spora suma, jednak Kevin Spacey mógł otrzymać dużo wyższy rachunek do wyrównania. MRC poszło bowiem do sądu iWszystko dotyczy sprawy oMRC zostało zmuszone do zmiany planów., a serial próbowano ratować bez jego obecności w obsadzie.MRC uznało, że ta. W czasie arbitrażu ustalono, że stawiane aktorowi zarzuty są wiarygodne i w związku z tym MRC może domagać się od niego wyrównania strat.Zgodnie z ugodą Kevin Spacey zgodził się zapłacić MRC milion dolarów. Będzie to spłacał w rocznych ratach wynoszących 10% kwoty, jaka pozostanie mu po odliczeniu podatków. Ugoda została zawarta jeszcze w tamtym roku, ale ujrzała światło dzienne dopiero teraz przez błąd prawników firmy ubezpieczeniowej Fireman’s Fund.o odzyskanie przynajmniej części poniesionych kosztów. Sprawa przeciwko Fireman’s Fund i Lloyd’s of London ciągnie się od 2022 roku.. MRC liczy, że zeznania aktora zmienią sytuację.Prawnicy ubezpieczycieli podkreślają, że jest to, które dotąd podawało jako powód nieobecności aktora na planiezłamaniem przez niego zasad firmy mających na celu ochronę pracowników przed molestowaniem seksualnym