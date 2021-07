Kino na Granicy: Festiwal na granicy Polski i Czech

Retrospektywy filmów Janusza Gajosa, Andrzeja Żuławskiego, Miloša Formana i kina skupionego wokół postaci Václava Havla oraz nowe filmy z Polski, Czech i Słowacji to tylko niektóre z punktów programu 23. Kina na Granicy – przeglądu odbywającego się na przełomie lipca i sierpnia w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Przegląd Filmowy Kino na Granicy to jedyna taka impreza odbywająca się na polsko-czeskiej granicy. Stawia na nowe kino z Polski, Czech i Słowacji – zestaw, który trudno znaleźć na innych festiwalach. Uczestnicy cenią sobie też możliwość poznania sąsiadów i wypicia dobrego czeskiego piwa po drugiej stronie rzeki Olzy.Aby znaleźć się w Czechach będąc w Cieszynie, wystarczy przejść most dzielący polską i czeską część miasta. Dlatego pobyt w Cieszynie jest tak interesujący. Wiedzą o tym organizatorzy Kina na Granicy, którzy koncentrują się na pokazaniu swoim widzom produkcji z tego rejonu – Europy Środkowej.W tym roku zapraszają na liczne retrospektywy. Gościem przeglądu będzie Janusz Gajos , którego filmy zostaną pokazane w sekcji retrospektyw aktorskich. W sekcjach reżyserskich widzowie zobaczą filmy Andrzeja Żuławskiego Miloša Formana . Ciekawie zapowiada się cykl filmów dotyczących zmarłego 10 lat temu Václava Havla , artysty i polityka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie Czechów. W programie znalazł się nawet jeden film w jego reżyserii - " Odejście " z 2011 roku. Można będzie też wziąć udział w kolacji przygotowanej wg ulubionych przepisów Havla Serią pokazów specjalnych organizatorzy uczczą też 90 lat słynnego Studia Filmowego Barrandov, nazywanego czeskim Hollywood i 30 lat Grupy Wyszehradzkiej - zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier.Widzowie festiwalu co roku uczestniczą również w spotkaniach literackich. W tym roku ich temat brzmi "Wyszehrad non fiction". Swoją obecność zapowiedzieli już między innymi Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł, Wojciech Jagielski, Paweł Smoleński, Justyna Sobolewska i Andrzej S. Jagodziński. Akredytacje na festiwal są dostępne na stronie organizatorów.Więcej informacji i pełny program Kina na Granicy znajdziecie tutaj: kinonagranicy.pl