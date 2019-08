Kolejny rekord Disneya. Pięć filmów z miliardem w jednym roku

Disney pobił właśnie kolejny rekord. Jest to pierwsza wytwórnia, która w jednym roku kalendarzowym ma pięć filmów z miliardem dolarów wpływów z dystrybucji kinowej na świecie.Tym piątym filmem Disneya została animacja, która granicę miliarda dolarów osiągnęła w czwartek. Globalne wpływy wynoszą 1 001,7 mln dolarów. Z tego 421,8 mln pochodzi z amerykańskich kin, a 579,9 mln dolarów z reszty świata.Wcześniej w tym roku granicę miliarda dolarów przekroczyły:(2 795,6 mln dolarów),(1 346,1 mln),(1 128,3 mln) oraz(1 035,3 mln).Poprzedni rekord (cztery filmy z miliardem w jednym roku kalendarzowym) również należał do Disneya i został ustanowiony w 2016 roku.A to jeszcze nie koniec. Na miliard spore szanse mająoraz. Blisko tej granicy może też być, której pierwsza część zarobiła na całym świecie 758 milionów dolarów.