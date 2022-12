Koniec Hollywoodu czy nowy początek? Oto najciekawsze niezrealizowane scenariusze

Black List 2022: 10 niezrealizowanych scenariuszy, które zwróciły uwagę branży

Nadszedł ten moment, kiedy opublikowana została "Black List". Jest to zestawienie najciekawszych scenariuszy, które w tym roku krążyły po Hollywood i jeszcze nie zostały zmienione w filmy. Ranking został sporządzony na podstawie głosów i opinii przedstawicieli branży filmowej na co dzień mających do czynienia z nowymi tekstami."PURE" scen. Catherine Schetina Hannah ma obsesję na punkcie czystości jedzenia. Dlatego też jej wyprawa na ślub siostry zmienia się w czyste szaleństwo, kiedy zaraziła się przenoszoną drogą pokarmową chorobą, która grozi zniszczeniem jej od środka."COURT 17" scen. Elad Ziv Zawodowa tenisistka ze wszystkich sił stara się uratować swoją karierę. Będzie to trudne, kiedy zostanie uwięziona w pętli czasowej i raz za razem musi grać w pierwszej rundzie US Open z jedną z najlepszych tenisistek świata. Przerwać pętlę może tylko wygrywając mecz... zadanie z pozoru niewykonalne."PUMPING BLACK" scen. Haley BartelsZdesperowany kolarz i charyzmatyczny lekarz opracowują niezwykle niebezpieczny i ryzykowny program treningowy, by wygrać Tour de France. Wraz z kolejnymi etapami rośnie zazdrość pozostałych członków ekipy, podejrzliwość władz i paranoja kolarza. Bohater razem z lekarzem muszą sięgnąć po groźne środki, by chronić tajemnicę."PIZZA GIRL" scen. Jean Kyoung Frazier18-letnia ciężarna dostawczyni pizzy zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety wychowującej w domu dzieci, która właśnie przeprowadziła się do dzielnicy."BEACHWOOD" scen. Briggs Watkins & Wes WatkinsSocjopata pracujący jako wyprowadzacz psów marzy o dołączeniu do lokalnej elity. Kiedy zostaje odrzucony opracowuje intrygę, dzięki której znajdzie się na szczycie społecznej drabiny."A GUY GOES TO THERAPY" scen. Shane Mack Emocjonalnie zablokowany mężczyzna zostaje porzucony przez swoją wieloletnią dziewczynę. W akcie desperacji decyduje się na krok, którego wcześniej nigdy nawet nie rozważał: rozpoczyna terapię. W efekcie jego życie zmienia się w chaos i jest jeszcze gorzej, zanim zacznie być lepiej."MADDEN" scen. Cambron ClarkHistoria oparta na faktach. Po tym, jak został zmuszony do przejścia na emeryturę, John Madden - trener Oakland Raiders - łączy siły z programistą z Harvardu, by odbudować swoje dziedzictwo i stworzyć pierwszą w historii grę wideo o futbolu amerykańskim."DYING FOR YOU" scen. Travis Braun Pracownik niskiego szczebla na statku kosmicznym dowodzonym przez mrocznego boga musi ukraść najpotężniejszą broń we wszechświecie, by uratować miłość swojego życia."SANG FROID" scen. Michael Basha Po nieudanej dostawie świeżej krwi zmęczony światem wampir i ciężarna pielęgniarka łączą siły, by okraść szpital z życiodajnego płynu."BABY BOOM" scen. Jack Waz Kiedy impreza jej siostry, na której ujawniona ma być płeć jej dziecka, wywołuje apokalipsę, bohaterka wraz z mężem musi udowodnić sobie i światu, że są na tyle odpowiedzialni, by uratować świat.