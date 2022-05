Koniec pandemii. Oscary znów tylko dla filmów kinowych

Oscary 2023: Jakie filmy będą mogły walczyć o statuetki?

Getty Images © Santi Visalli



Oscary 2023: nowe przepisy dla piosenek i inne zmiany

Oscary 2023: Do kiedy należy zgłaszać kandydatów?

Jak oceniamy Oscary 2022. Zobaczcie nasze "Movie się"

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaktualizowała swoje przepisy dotyczące kwalifikacji filmów do walki o Oscary . Zniesiono większość punktów wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19.Po dwóch wyjątkowych latach Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wraca do tradycyjnych przepisów dotyczących wyłaniania filmów kwalifikujących się do Oscarów. Oznacza to, że o statuetki będą mogły walczyć wyłącznie te tytuły, które będą miały przynajmniej przez siedem kolejnych dni normalne, płatne pokazy w kinach. W czasach COVID-19 wystarczyło wprowadzić film na specjalną platformę streamingową Akademii.O Oscary będą mogły ubiegać się wyłącznie te filmy, których premiera będzie miała miejsce w przedziale czasowym 1.01-31.12.2022 roku.Akademia zostawiła jednak w mocy przepis, który rozszerza listę regionów, w których film może być grany, by kwalifikować się do Oscarów. Tradycyjnie były to kina z hrabstwa Los Angeles i miasta Nowy Jork. Od czasów pandemii COVID-19 mogą to również być: San Francisco Bay Area, Chicago, Miami i Atlanta.Akademia zdecydowała się, że producenci znów mogą członkom Akademii bezpośrednio wysyłać linki do filmów, które chcą, by zdobyły nominacje. Jednak platforma Academy Screening Room pozostanie domyślną formą dotarcia do głosujących na Oscary.W związku z rosnącą liczbą musicali kinowych Akademia zdecydowała się narzucić ograniczenie na liczbę piosenek, które można zgłosić do Oscarów z jednego filmu. Maksymalnie można zgłosić zaledwie trzy piosenki.Estetyczną zmianą jest też przemianowanie oryginalnych nazw kategorii dokumentalnych. "best documentary feature" to teraz "best documentary film", za "best documentary short subject" to "best documentary short film".Akademia zaprezentowała też terminy, do kiedy należy zgłaszać kandydatów do Oscarów. I tak:do 3 października należy zgłosić pełnometrażowy film dokumentalny oraz film międzynarodowydo 14 października należy zgłosić filmy krótkometrażowe (aktorskie, animowane i dokumentalne)do 1 listopada należy zgłosić muzykę i piosenkido 15 listopada należy zgłosić pełnometrażowe filmy fabularne i animowane