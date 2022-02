Kultowy Jack Reacher powraca w wielkim stylu!

Media o książce:

Od 4 lutego serial o przygodach bohatera znanego z powieści Lee Childa jest dostępny na Amazon Prime Video.I nie spodziewajcie się Toma Cruise'a , ale wysokiego barczystego blondyna, który dokładnie odpowiada wyglądowi Jacka Reachera W roli głównej zobaczymy Alana Ritchsona , a producentem serialu jest sam Lee Child W Margrave, sennym miasteczku w Georgii, wszystko wygląda idealnie. Zero problemów, zero przemocy. Jack Reacher zamierza spędzić tu leniwy weekend, ale ledwie przekracza granice miasta, zostaje aresztowany. Właśnie popełniono morderstwo, a że Reacher jest jedynym obcym, automatycznie staje się głównym podejrzanym. Kilkadziesiąt godzin spędzonych w więzieniu wśród najbardziej niebezpiecznych kryminalistów to dopiero początek jego kłopotów. Nie ma pojęcia, że wdepnął w aferę, która sięga Waszyngtonu, a w Margrave zrobi się naprawdę gorąco."Poziom śmierci", pierwsza powieść z cyklu o Jacku Reacherze w filmowym wydaniu już dostępna!Stephen KingPiotr Kofta, "Dziennik Gazeta Prawna"Wojciech Orliński, "Gazeta Wyborcza""Independent"