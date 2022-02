LUX Audience Award: głosowanie trwa

Czym jest LUX Audience Award?

LUX Audience Award – nominacje

Do 25 maja możecie głosować na filmy nominowane do LUX Audience Award. Swoje głosy możecie oddawać TUTAJ LUX Audience Award została ustanowiona w 2020 roku. Jest przyznawana przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową we współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinemas.LUX Audience Award jest połączeniem dawnej Nagrody LUX, czyli nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego, oraz Nagrody People's Choice Europejskiej Akademii Filmowej. Zgodnie z pierwotnymi celami Nagrody LUX buduje ona mosty kulturowe w Europie, rzucając światło na filmy, które trafiają do serca europejskiej debaty publicznej. Zapraszając publiczność do oddania głosu na ulubione filmy, LUX Audience Award wzmacnia więź między polityką a obywatelami.Na tegorocznej shortliście znalazły się trzy tytuły. Głosowanie trwa do 25 maja 2022 roku. Do tego czasu możecie zmieniać swoje oceny. Liczy się ostatni oddany głos. Uczestnicy wezmą udział w losowaniu. Nagrodą będzie udział w ceremonii wręczenia LUX Audience Award, która odbędzie się 8 czerwca 2022 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.Swoje głosy możecie oddawać TUTAJ Animowany film dokumentalny, który stał się przebojem festiwalu w Sundance, gdzie zdobył Wielką Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym i porównywany jest do legendarnego " Walca z Baszirem ". Poruszająca historia nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu do Europy. To także intymna opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej seksualności. W życiu Aminą dominuje poczucie straty i to na wielu poziomach. Bohater musiał brutalnie wkroczyć w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił w sobie traumatyczne doświadczenia. Dziś, jako niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy nauce jako naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim partnerem.Jest rok 1945. Hans jakimś cudem przetrwał nazistowski obóz koncentracyjny, nie tracąc radości z życia, jednak władze nowopowstałej Republiki Federalnej Niemiec nie zamierzają tolerować jego i podobnych mu ludzi. Hans jest homoseksualistą, a obowiązujący również w III Rzeszy paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego stanowi, że osoby odmiennej orientacji seksualnej winny trafiać do więzienia. W wyniku tego Hans przez kolejne dekady zostaje raz za razem zniewolony. W więzieniu spotyka on Viktora, homofoba odsiadującego wyrok za morderstwo. Z każdym kolejnym wyrokiem, jego relacje z Viktorem ulegają zmianom - od początkowej niechęci do braterskiej więzi. Po niemal ćwierci wieku odzyskiwania i tracenia przez Hansa wolności, władze RFN postanawiają haniebny przepis zluzować, żeby traktować homoseksualistów jako… cóż, ludzi o przynajmniej teoretycznie takich samych prawach. Czy Hans będzie w stanie przetrwać w nowej rzeczywistości, w której nie musi teoretycznie oglądać się ciągle za siebie?Aida pracuje w bazie ONZ, wokół której gromadzą się tysiące cywilów. Szukając w tłumie męża i synów, wierzy, że uda jej się kogoś przekonać, komuś wytłumaczyć, wybłagać jeden podpis, wynegocjować życie. Ta wstrząsająca, chwytająca za gardło, do głębi poruszająca opowieść o samotności ofiary zbiera rewelacyjne recenzje i rozpala emocje widzów. Opowieść Žbanić ma tak ogromną siłę również dlatego, że okazuje się do szpiku kości współczesna. Jej scenariusz, w którym główną rolę odgrywa bezradność ofiar, cynizm sprawców, słabość instytucji i obojętność świata, powtarza się coraz częściej, coraz intensywniej wszyscy odczuwamy głód solidarności.