Nie tylko Fantastyczna 4. Oto najsłynniejsze filmowe rodziny

The Sound of Music

Legendarny musical " Dźwięki muzyki " opowiada o rodzinie, którą złe decyzje i strata doprowadziły do trudnego punktu w życiorysie. W posiadłości kapitana Georga von Trappa ( Christopher Plummer ) nie ma miejsca na emocje, gdyż dominuje tam wojskowa musztra. Zatrudniona na stanowisko guwernantki Maria ( Julie Andrews ) wprowadza do domu dawno niewidziane ciepło i uśmiech. Siedmioro dzieci byłego żołnierza zostaje porwanych przez podejście do życia, które prezentuje ich nowa nauczycielka. W końcu pęka nawet surowa fasada pana domu. W tej idyllicznej scenerii pojawia się jednak mroczna siła. Do Austrii wkraczają bowiem wojska hitlerowskie. Podnoszący na duchu musical stał się klasykiem w swoim gatunku. Zdobył pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu 1965 roku.