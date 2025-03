Legendarny gwiazdor porno zagra we włoskim dramacie!

Rocco Siffredi w roli dramatycznej - co wiemy?

Zobacz zwiastun filmu "Anatomia piekła"

Przypomnijmy, że Rocco Siffredi jest jedną z największych ikon przemysłu filmowego dla dorosłych. Jego życiowa historia zainspirowała niedawny serial Netflixa " Supersex ".W udzielonym z tej okazji Filmwebowi wywiadzie, aktor powiedział o nim serialu:Pełny wywiad z Rocco Siffredim możecie przeczytać klikając TUTAJ Zdjęcia do filmu "Blue" już się rozpoczęły i trwają we włoskim regionie Marche. Historia ma koncentrować się wokół młodej studentki imieniem Luce, która zapuszcza się w świat erotycznych stron internetowych i mediów społecznościowych dla dorosłych. Wpierw podniecająca przeprawa szybko okaże się dużo bardziej zwodnicza i niebezpieczna, niż bohaterka pierwotnie myślała. "Blue" będzie debiutem reżyserskim Eleonory Pugli Dla Rocco Siffrediego nie będzie to pierwsza rola w kinie dla szerokiego widza. Mimo występów w ponad 1400 produkcjach erotycznych i ciągłego zaangażowania w ten wyjątkowy przemysł, aktor pojawiał się też w filmach " Anatomia piekła Catherine Breillat , komedii " 99 franków " czy w " Świętach na 5 gwiazdek " - włoskim filmie bożonarodzeniowym Netflixa.