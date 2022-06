Maraton Horrorów już 24 czerwca w Multikinie i Cinema3D

W ostatni dzień roku szkolnego na widzów spragnionych mocnych wrażeń czeka kolejna odsłona nocnego maratonu horrorów w Multikinie i Cinema3D. Wszystkich wielbicieli kina grozy zapraszamy już 24 czerwca od godziny 22:00 na Maraton Horrorów!W trakcie tego emocjonującego wydarzenia zaprezentujemy aż cztery najciekawsze propozycje z repertuaru kina grozy minionych miesięcy, a wśród nich:- " Room 203 ", czyli opowieść o dwóch przyjaciółkach, które wprowadzają się do nawiedzonego domu i odkrywają jego mroczne tajemnice,- " Niewiniątka ", czyli jedną z głośniejszych premier z ubiegłorocznej edycji festiwalu w Cannes, łączącą w sobie elementy horroru i dramatu sci-fi,- " Men ", czyli jeden z bardziej oczekiwanych tytułów sezonu, niezwykle klimatyczny horror z Jessie Buckley (nominowaną w tym roku do Oscara za film " Córka ") w roli głównej,- " X ", czyli propozycję od słynnego studia A24, które przypadnie do gustu wszystkim fanom horrorów.NMF: Maraton Horrorów w wybranych kinach sieci Multikino i Cinema 3DBilety w sprzedaży na www.multikino.pl www.cinema3d.pl oraz kasach kin.