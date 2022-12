Maraton Horrorów: Masakra w święta w Multikinie 9 grudnia

9 grudnia straszy w Multikinach w całej Polsce. Zrób sobie i znajomym prezent na Święta – przyjdźcie na Nocny Maraton Horrorów: Masakra w święta do Multikina!Gramy same hity: TERRIFIER 2. MASAKRA W ŚWIĘTA - przedpremierowoSensacja tegorocznego festiwalu kina grozy Splat! Film, który jest tak straszny, że nawet najtwardsi wyjadacze uciekają z seansów! Chcesz się przekonać, czy wytrzymasz spotkanie z krwiożerczym klaunem Artem i jego chorymi fantazjami? Przyjdź na nasz maraton i zobacz " Terrifier 2 " jeszcze przed polską premierą. OBŁĄKANA - przedpremierowoKobieta w ciąży i horror to połączenie, które udało się w " Dziecko Rosemary " – udaje się także w " Obłąkanej ". To historia oczekującej na przyjście dziecka Julie, która musi dużo odpoczywać i leżeć... ale przeszkadza jej w tym silne wrażenie, że jej dom jest nawiedzony. Na naszym maratonie przedremierowo przekonasz się, czy to duchy, demony, czy może zwykła psychoza.Kiedy pilotka Królewskich Sił Powietrznych, porucznik Kate Sinclair, zostaje zestrzelona nad Afganistanem, postanawia schronić się przed wrogiem w opuszczonym bunkrze. Szybko okazuje się, że podziemia kryją w sobie mnóstwo przerażających tajemnic. Hodowane tam przez lata monstrum budzi się i wyrusza na łowy, by zgładzić każdego kto stanie mu na drodze.Pierwsza filmowa kobieta-egzorcysta, tytułowa zakonnica Ann, zmierzy się nie tylko z nieczystym duchem, ale i nieprzychylnością Kościoła. To ten horror cieszył się największą popularnością wśród widzów w weekendzie halloweenowym. Przekonaj się, czemu, jeśli masz odwagę.Maraton Horrorów: Masakra w święta 9 grudnia odbędzie się w wybranych kinach sieci Multikino:1. Zabrze2. Ursynów3. Kraków4. Targówek5. Pasaż6. Gdańsk7. Łódź8. Katowice9. Szczecin10. Kielce11. Złote Tarasy12. Poznan5113. Lublin14. Rybnik15. Tychy Gemini16. Słupsk17. Koszalin18. Elbląg19. Radom20. Jaworzno21. Rumia22. Mielec23. Leszno24. Kłodzko25. Włocławek26. Rzeszów27. TarnówSzczegółowy wydarzenia oraz cennik biletów znajdują się na stronie:https://multikino.pl/wydarzenia/nmf-maraton-horrorow-masakra-w-swieta