Marcin Dorociński gwiazdą nowego filmu twórcy "Żeby nie było śladów". O czym opowie "Minghan"?

Co wiemy o "Minghun", wspólnym projekcie Marcina Dorocińskiego i Jana P. Matuszyńskiego?

będzie gwiazdą nowego filmu Jana P. Matuszyńskiego to międzynarodowy projekt. Casting odbywał się częściowo w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, a bohaterowie porozumiewają się po polsku, angielsku i chińsku.to historia Jurka (), który po stracie córki wraz ze swoim teściem Benem ( Daxing Zhang ) decyduje się wyprawić chiński rytuał minghun, czyli zaślubiny po śmierci. Film jest opowieścią o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim. Opowiada o najważniejszych emocjach i egzystencjalnych granicach ludzkiego doświadczenia. Bohaterowie ruszają w metaforyczną i pełną emocjonalnych zawirowań podróż w głąb samych siebie, której celem jest znalezienie dla zmarłej idealnego partnera na wieczność. Zderzenie dwóch, jakże odmiennych kultur, ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie, wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny, gdzie podstawowe emocje są wspólne.Reżyser Jan P. Matuszyński to laureat licznych nagród filmowych, autor m.in., serialuczy prezentowanego w konkursie głównym 78. edycji festiwalu w Wenecji Marcinowi Dorocińskiemu partneruje, hollywoodzki aktor chińskiego pochodzenia, w filmografii którego znajdziemy m.in.. Towarzyszyć im będą wschodzące gwiazdy młodego pokolenia: Natalia Bui oraz, a w pozostałych rolach m.in.