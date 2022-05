Marcin Dorociński w kolejnej części "Mission: Impossible"?

Zdjęcie, które Christopher McQuarrie zamieścił na swoim twitterowym koncie

Marcin Dorociński – kariera zagraniczna

Na twitterowym koncie Christophera McQuarrie'ego nie ma wprawdzie żadnych wpisów. Jest jednak zdjęcie, które reżyser " Mission: Impossible 7 " zamieścił w tle – a na nim Marcin Dorociński . Czy oznacza to, że polski aktor będzie współpracować z McQuarrie'em ? Okazją może być kolejna odsłona przygód agenta Ethana Hunta Jak na razie Marcin Dorociński nie odniósł się do sytuacji. Jeśli jednak coś jest na rzeczy, nie byłaby to pierwsza bijąca rekordy popularności zagraniczna produkcja z udziałem polskiego aktora – w 2020 roku na Netfliksie zadebiutował serial "Gambit królowej". Dorociński wcielił się w nim w Vasilya Borgova, rosyjskiego mistrza szachowego, z którym mierzy się grana przez Anyę Taylor-Joy bohaterka.Długo wyczekiwana premiera widowiska zaplanowana jest na 12 lipca 2023 roku. Z kolei ósma część cyklu ma trafić do kin w czerwcu 2024 roku. Oba filmy mają stanowić zwieńczenie serii. Zobaczcie zwiastun:Szczegóły fabuły wciąż pozostają niespodzianką dla fanów. W rolach głównych Tom Cruise Pandemia koronawirusa nie była jednak jedynym wyzwaniem, z jakim musiała zmierzyć się produkcja. Wśród polskich fanów szczególnie gorące emocje wzbudziły pogłoski o planach wysadzenia mostu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy: Tom Cruise nie wysadził w powietrze mostu pilchowickiego . Wkrótce po tej aferze, podczas kręcenia jednej ze scen kaskaderskich, na planie doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęła kosztowna scenografia.