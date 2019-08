Mega Drive Mini - graliśmy na retro konsoli SEGI

Wydawać by się mogło, że po ogromnym sukcesieorazdoczekamy się wysypu równie udanych, jak nie lepszych, sprzętów uderzających w sentyment starszych graczy. Jakimś jednak cudempotrafiło zepsuć nawet tak prosty pomysł i ichdo dziś zalega na sklepowych półkach, pomimo kilku konkretnych przecen. Teraz do gry dołączaze swoimi w głowach wszystkich rodzi się tylko jedno pytanie: zrobią to dobrze jakczy wyłożą się jak? W ostatni poniedziałek mieliśmy możliwość sprawdzić to na zorganizowanym przez polskiego dystrybutora,, pokazie konsolki.Czynauczona błędami konkurencji zrobi sprzęt idealny, a zestaw z konsolą będzie zestawem kompletnym? Niestety, Japończycy poszli tą samą ścieżką, którą obrali pozostali producenci tego typu sprzętów i nie dorzucają kostki zasilającej do zestawu – w pudełku znajdziecie kable micro-USB oraz HDMI, dwa kontrolery i oczywiście samą konsolę. Dość standardowy zestaw. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że większość współczesnych telewizorów ma porty USB z napięciem pozwalającym na odpalenie naszego wehikułu czasu, więc ten brak kostki da się jakoś przeżyć.Kolejną cechą wspólną łączącąze swoimi poprzednio wydanymi kolegami jest fakt, że biblioteka gier na tym sprzęcie jest zamknięta – nie wgracie żadnych nowych tytułów, ale myślę, że nawet nie odczujecie takiej potrzeby. Naszą podróż do czasów, w których elektryk mógł zostać prezydentem, umilą nam takie tytuły, jak:. Nie mogło też zabraknąć maskotki SEGI –. Pełną listę gier znajdziecie poniżej:Podobnie jak w przypadku, tutaj również kontrolery zachowały swoje oryginalne rozmiary. Trudno mi powiedzieć, czy wagowo również są odwzorowane 1:1 (w przypadku padów odróżnica była minimalna, bo na poziomie 6g), ale mogę stwierdzić na pewno, że gra się na nich wyjątkowo dobrze. Nawet po dłuższej sesji nie odczułem żadnego zmęczenia, które spotyka mnie na przykład po dłuższym graniu na switchowych joy-conach. Pady wpinane są do konsoli standardowymi kablami USB, więc niewykluczone, że możliwe będzie także korzystanie z kontrolerów firm trzecich, ale nie robiłbym sobie na to zbyt dużych nadziei.To, co zdecydowanie wyróżniana tle konkurencji, to fakt, że w końcu można dostać się do menu konsoli, korzystając z samego pada. Wystarczy przytrzymać przycisk Start, a naszym oczom ukaże się ekran, na którym będziemy mogli zapisać grę albo wrócić do listy z dostępnymi tytułami. Miło zobaczyć, że ktoś pomyślał o tych, dla których konsola czasem jest za daleko. Brakuje mi tu jednak opcji przewijania, którąwprowadziło w SNESie mini, a która pozwoliła zaoszczędzić sporo czasu. Możemy za to zmienić proporcje ekranu z 4:3 na 16:9, ustawić tapetę oraz zmienić język sprzętu – polskiego próżno jednak szukać.zapowiada się na obowiązkową pozycję dla fanów niebieskiego jeża, ale nie tylko – konsole Segi nie były nigdy nad Wisłą jakoś specjalnie popularne, więc dla wielu graczy to może być pierwszy kontakt z wieloma klasykami Japończyków. Sprzęt ma kosztować około 350 złotych (w zależności od sklepu), a jego premiera zaplanowana została na 4 października.