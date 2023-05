Michelle Yeoh zdradza: będzie sequel "Wszystko wszędzie naraz"?

Michelle Yeoh o Azjatach w Hollywood

Gwiazda " Wszystko wszędzie naraz ", Michelle Yeoh , opowiedziała o tym, w jaki sposób w ostatnich latach zmieniła się pozycja Azjatów w Hollywood. Przy okazji Michelle Yeoh zabrała głos podczas odbywającego się na festiwalu w Cannes cyklu spotkań "Women in Motion". Aktorka wspomniała, że po raz pierwszy odwiedziła festiwal ponad 20 lat temu z okazji premiery filmu " Przyczajony tygrys, ukryty smok ". Film był sukcesem kasowym i zebrał 10 nominacji do Oscara - ale nie w kategoriach aktorskich., powiedziała aktorka, która w tym roku została pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia nagrodzoną Oscarem w kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa". Yeoh twierdzi, że sukces " Wszystko wszędzie naraz " jest dowodem na to, że trzeba otworzyć się na różnorodne historie, oraz że publiczność jest zainteresowana nowymi pomysłami., dodała aktorka.Już we wrześniu zobaczymy aktorkę w produkcji "Duchy w Wenecji". Zobaczcie jej zwiastun: Yeoh twierdzi, że w zmianie mentalności bardzo pomógł sukces " Bajecznie bogatych Azjatów ". Ale - jak mówi - gdyby film się nie sprzedał, nie byłaby dziś tutaj, gdzie jest., powiedziała Yeoh Pozostając wierna swoim słowom, Yeoh zdradziła, czy w takim razie możemy spodziewać się kontynuacji " Wszystko wszędzie naraz ":Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o