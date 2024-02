Michelle Yeoh w akcyjniaku "The Mother". Będzie jak Lopez i Grochowska?

Co wiemy o "The Mother"?

Akcja "The Mother" będzie się toczyć w Bostonie. Michelle Yeoh wcieli się w Ann, imigrantkę i bizneswoman o tajemniczej przeszłości. Stara się ona zapewnić jak najlepszy poziom życia swojej rodzinie. Kiedy jej dwaj nastoletni synowie wplątują się w kłopoty z przestępcami i skorumpowanym gliną, bohaterka rusza im na pomoc. Nie cofnie się przed niczym, by zapewnić bezpieczeństwo najbliższym.Film produkują Basil Iwanyk Erica Lee ze studia Thunder Road oraz Arthur Sarkissian Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Wszystko wszędzie naraz ". Przyniósł on Michelle Yeoh Oscara.Aktualnie filmografię Michelle Yeoh zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial " Bracia Sun ". Zobaczcie jego zwiastun:Po zamachu na bossa potężnej tajwańskiej triady jego najstarszy syn, legendarny zabójca Charles "Chairleg" Sun ( Justin Chien ) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen ( Michelle Yeoh ), i młodszego brata, Bruce'a ( Sam Song Li ), który do tej pory był zupełnie nieświadomy prawdy o swojej rodzinie. W obliczu zaciętej walki o przestępczą dominację w Tajpej Charles, Bruce i ich matka muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje i poznać prawdziwe znaczenie braterstwa i rodziny, aby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów.